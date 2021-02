Continui alti e bassi sui mercati internazionali da diverse settimane. Dove si andrà? Al rialzo o al ribasso? Sarà interessante capire come le quotazioni arriveranno alla scadenza del primo setup annuale dell’8 marzo. Se con un minimo assoluto/relativo, da quel livello si dovrebbe partire al rialzo fino alla prima decade di maggio. Altrimenti invece, al ribasso. Fra oggi e lunedì, ci auguriamo che la tendenza si definisca in modo da avere più visibilità sull’operatività stessa.

Il nostro Ufficio Studi, nonostante questa situazione di incertezza ravvisa una buona opportunità da poter cogliere sia in ottica di breve che di medio lungo termine. A Wall Street è il momento di puntare su Eli Lilly sottovalutata del 30% ed in trend rialzista.

La società produce e commercializza prodotti farmaceutici in tutto il Mondo.

Il titolo (NYSE:LLY) nella giornata del 25 febbraio si è portato a 203 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 166,11 ed il massimo a 217,09.

Le nostre proiezioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo prevista 145,11/164,19

area di massimo prevista 205/245,11

Cosa attendere da ora in poi?

Innanzitutto dobbiamo chiarire che il raggiungimento di un obiettivo non è giocoforza un punto dove chiudere una posizione ma un’ operazione va chiuso solo se si verifica un’inversione.

A Wall Street è il momento di puntare su Eli Lilly sottovalutata del 30% ed in trend rialzista

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno dell’11,9% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 33,3% nell’ultimo anno.

Dividend yield dell’1,66%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (22 giudizi) stimano che il titolo possa raggiungere il prezzo obiettivo di circa 211 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo di fair value in area 270 dollari.

La migliore strategia di investimento

Comprare il titolo a mercato con stop loss di breve e lungo termine a 194,82 con obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi, l’area di 217 dollari.

Si procederà per step.