Vacanze a basso costo in un paradiso italiano: una fiaba ricca di fascino e avventura con pochi soldi, ecco come arrivarci

Sentirsi esploratori e fare i conti con la natura selvaggia contando sulle proprie forze e la voglia di avventura. Ecco la nuova frontiera, le richieste di turisti giovani e vecchi che non si accontentano più di ombrello e lettino in spiaggia. E la convenienza non manca perché si tratta di vacanze a basso costo nei paradisi meno conosciuti.

Che si tratti di fare ore e ore di trekking, di scendere a valle lungo i torrenti con il kajak, di dormire sotto le stelle, non importa. Quando la voglia di avventura prende il sopravvento, le nostre vacanze sono tutt’altro che riposanti. Ma ci permettono di sfogare lo stress del lavoro e della vita di tutti i giorni. Se prenotiamo in uno dei tanti paradisi naturali presenti in Italia, la vacanza è completa, perché è possibile risparmiare e godersi tanti giorni indimenticabili come in un sogno.

Vacanze a basso costo in un paradiso italiano

Se siamo appassionati di mare, possiamo vivere la nostra avventura sul Sentiero Selvaggio Blu della Sardegna. Si tratta di 50 chilometri nel Supramonte sardo nel Golfo di Orosei. È uno dei sentieri più amati dagli alpinisti, si bivacca la notte in mezzo alla natura, ci si arrampica in corda doppia arrivando in punti praticamente inaccessibili. Da qui si possono ammirare le spiagge più belle del Mediterraneo, da Cala Luna a Cala Goloritzé e vivere tra falesie e grotte con passaggi difficili e certe volte pericolosi.

Si mangia bene con pochi soldi

Vacanze a basso costo in un paradiso italiano? Orosei è una meta ambita, si visita in estate e in primavera, ci si arriva in traghetto o aereo e con l’auto. L’aeroporto di Olbia ha tanti voli mentre con il traghetto oltre che a Olbia si può arrivare ad Arbatax. In auto dal Olbia si percorre la SS 131 fino a Siniscola quindi si prende la SS 125 fino a Orosei. Se arriviamo a Cagliari, imbocchiamo la SS 131 e poi la 131 bis e usciamo a Galtelli-Orosei.

I costi per dormire sono veramente bassi, ci sono diverse proposte su Airbnb per sistemazioni che partono da 78 euro a notte ma per 7 notti il prezzo scende a 465 euro. Sono prezzi difficilmente eguagliabili vista la qualità della vacanza e i posti meravigliosi che il golfo è in grado di offrire. A Orosei è possibile mangiare bene spendendo poco e immergendosi nella tradizione agro-pastorale della zona. I posti consigliati dalle migliori guide on line sono la Pizzeria Villa Fumosa in via del Mare, la Trattoria Sa Merenda, 20 euro a persona di media, si trova in Largo Sa Mattanosa. Trattoria Da Manu, spesa media 18 euro con menù di pesce, in Piazza del Popolo, Pizzeria Da Filippo in via Nazionale.

Informazioni utili

Una novità imperdibile per chi ama l’avventura è data dalle escursioni in gruppo, minimo 6 persone, con familiari, amici o scuole, per visitare la parte più selvaggia dell’isola. Si fa trekking nel Supramonte di Dorgali sul sentiero Cala Fuili e si rientra con il kajak pagaiando in acque limpide e cristalline fino alla base. Il famoso Sentiero Selvaggio Blu è tra i più spettacolari d’Europa, molto conosciuta la Grotta del Bue Marino che si trova vicino a spiagge incantevoli.

Visitare questi posti a piedi e in kajak è un’esperienza indimenticabile. Le tariffe si aggirano sui 50 euro e comprendono trasferimento in fuoristrada a Cala Fruili, noleggio Kajak, assicurazione RC e mappa IGM per il trekking. La difficoltà è media, il percorso è impegnativo, si parte alle 8:30 e la durata è di 7 ore e mezza. Il luogo del ritrovo è il Lungomare Palmasera.