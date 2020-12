Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Da qualche tempo c’è una novità nel mondo del cosplay. Per chi non lo sapesse il cosplay è la pratica ludica che consiste nell’indossare un costume di un personaggio cinematografico o dei fumetti. Questa pratica è molto diffusa in Giappone. Spesso chi si diletta di cosplay, il cosplayer, cura in prima persona i travestimenti con cui si esibisce e partecipa alle competizioni. Si occupa di creare i vestiti, i make-up e le acconciature, che spesso sono molto elaborati.

Che cos’è il Worbla, nuovo materiale per chi fa cosplay

Worbla è un marchio che produce materiali termoplastici, ovvero che sono malleabili grazie al calore. Questo polimero plastico solitamente si presenta in larghi fogli giallo-arancioni spessi mezzo millimetro. Questi fogli possono essere modellati a piacimento se scaldati con una pistola termica ad una temperatura di minimo 90 gradi centigradi.

Per maneggiare questo materiale occorre porlo su delle basi resistenti al calore e modellato con l’aiuto di guanti. Quando il foglio è caldo si può incidere e creare veri e propri bassorilievi. I vantaggi di questo tecnologico materiale è che può essere modellato in modi precisi e ricchi di dettagli e che è molto resistente.

Come si utilizza

Se vogliamo creare qualcosa in Worbla, dobbiamo stendere il foglio su uno strato di gomma EVA. Il materiale può essere tagliato, intagliato, modellato, e lisciato. Gli scarti e i ritagli possono essere manipolati e modellati anche in un secondo momento.

Dobbiamo sapere che ci sono diverse tipologie di Worbla, che si distinguono per il colore e le caratteristiche. Con ogni tipo diverso possiamo realizzare creazioni diverse. Particolari di armature, accessori magici e armi di supereroi possono essere realizzate nel modo più dovizioso grazie a questo innovativo materiale. Questo materiale non è solo usato nel cosplay ma è anche molto apprezzato in diverse forme d’arte. Lo si impiega per creare scenografie ed elementi di scena nel cinema e nel teatro.

Online si possono trovare molti materiali, video e tutorial in cui si possono ammirare tutte le particolarità su che cos’è il Worbla, nuovo materiale per chi fa cosplay.