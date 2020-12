Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’anno, le festività natalizie saranno racchiuse nell’intimità delle case. Pian piano ci si prepara a dire addio al 2020, l’anno che sarà ricordato nella storia per la pandemia che ha sconvolto il mondo. Nonostante le difficili conseguenze causate dal Covid-19, è giusto festeggiare il Natale e condividere, per quel che si può, momenti di spensieratezza.

Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire qualche piccola idea per realizzare dei segnaposto da mangiare buoni da leccarsi i baffi. Possono essere preparati con i bambini per includere anche i piccoli di casa nei preparativi delle feste. Ed ecco i golosissimi segnaposto da mangiare per far felici i bambini in pochi minuti.

Stelline di biscotto

Un grande classico, goloso ma anche molto elegante. I biscottini a forma di stella faranno felici i bambini e decoreranno la tavola in poche mosse.

Per realizzarli bisogna stendere la pasta frolla con un mattarello e tagliare l’impasto con gli stampi a forma di stella. Uno strato di cioccolato bianco fuso e qualche granella di zucchero doneranno ai segnaposto un aspetto davvero invitante. Una stellina e un cartoncino con su scritto il nome del prescelto che siederà in quel determinato posto ed il gioco è fatto. Per una squisita e veloce pasta frolla si consiglia “Una pasta frolla veloce e adatta a tutti grazie a questo ingrediente speciale“.

Bastoncini di zucchero bianchi e rossi

Altro grande classico. Ogni anno, in questo periodo, le città sono piene di queste piccole leccornie natalizie. Sono semplici da fare ma data la loro popolarità non sarà difficile trovarli nei negozi per stupire con il segnaposto più sfizioso e natalizio di sempre.

Golosissimi segnaposto da mangiare per far felici i bambini in pochi minuti. Biscotti al pan di zenzero

I biscotti di pan di zenzero sono un vero simbolo del Natale. In circolazione sono tante le ricette che si possono preparare in breve tempo. Un’idea buonissima e un dolce peccato di gola per sedersi a tavola con più gusto.