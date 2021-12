I nostri amici possono anche essere mossi dai più nobili intenti quando ci consigliano qualche acquisto di vino. Tuttavia, tranne la rara eccezione in cui siano dei sommelier o comunque degli esperti, il loro consiglio è sicuramente soggettivo.

Non vogliamo dire che non hanno ragione a farlo, sottolineiamo solo che i loro consigli si possono basare sul loro gusto personale. Magari, il loro gusto non è uguale al nostro e quindi possiamo incappare in una grande delusione. Dunque, è per questo che quando si parla di vino, dovremmo dare la parola agli esperti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

In questo caso, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo riprendere un’importante classifica redatta dagli esperti di un giornale italiano del lusso e del buon vivere. Infatti, sono questi i migliori vini rossi italiani per tutte le tasche secondo gli esperti.

La classifica secondo Gentleman

I vincitori di questa classifica sono due: il Sassicaia del 2017 e il Torgiano Rosso Rubesco del 2016.

In seconda posizione troviamo il Solaia dei Marchesi Antinori e in terza i Sodi di San Nicolò, del 2016. Parliamo di glorie nazionali conosciute e apprezzatissime nel Mondo intero.

Al quarto posto troviamo Es del 2018, di Gianfranco Fino. Al quinto c’è il Monteverro Toscana Rosso 2017, a pari merito con l’Aglianico del Vulture Superiore la Firma 2015. Il secondo è un vino molto corposo, che si abbina molto bene alle lunghe cotture di carne rossa.

Vino che benché diverso si abbina allo stesso tipo di piatti è il sesto classificato, l’Amarone della Valpolicella Classico 2016, a pari merito con il Raccontami 2018. Si tratta di un primitivo di Manduria e dunque un eccellente vino pugliese.

Al settimo posto troviamo il Bolgheri superiore Guido al Tasso del 2017 con a pari merito il Kupra 2017 Oasi degli Angeli. Quest’ultimo vino marchigiano è indicato per l’invecchiamento e si presenta allo stesso tempo molto fresco in bocca ma permanente.

Sono questi i migliori vini rossi italiani per tutte le tasche secondo gli esperti

In ottava posizione l’Amarone di Monte Zono della Famiglia Cottini con l’Etna Rosso Riserva Contrada Zottorinoto 2016. In nona posizione, invece, ne troviamo molti, tra cui l’Amarone di Tedeschi, il Barbera d’Asti superiore Alfiera 2017, il Tignanello 2017.

Inoltre, non possiamo non citare il Maremma Toscana Baffonero, il rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2017 e il Montevetrano 2018. In decima posizione, il Gattinara Riserva di Travaglini e il Sant’Urbano 2016.

Approfondimento

Molti ignorano che sono questi i vini più bevuti al Mondo.