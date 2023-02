Cena romantica anche a casa con questi consigli per risparmiare sul ristorante a San Valentino

Qualche consiglio utile per creare la giusta atmosfera romantica anche a casa se non hai tempo, voglia o soldi per andare al ristorante.

Il 14 febbraio, come è noto, si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati. Non è una ricorrenza ufficiale o comunque così sentita come altre festività e di fatto non tutti la celebrano. Alcune coppie si scambiano piccoli pensieri, come fiori o scatole di cioccolatini, ma anche profumi o oggetti utili per la casa e la persona. Altri preferiscono risparmiare sul regalo e approfittarne per organizzare un weekend lungo, visto anche l’imminente ponte di Carnevale.

Per altri ancora, è sufficiente una cena in un bel ristorante, magari un po’ diverso da quelli che si è soliti frequentare. In ogni caso, è possibile allestire una cena romantica anche a casa con questi consigli per risparmiare sul classico ristorante stellato.

Il segreto per creare la giusta atmosfera? Le candele

Qualcuno potrebbe obiettare che una volta rientrati dall’ufficio si è troppo stanchi per mettersi a pensare anche a eventuali allestimenti romantici. Vero, ma in realtà non c’è da faticare, basta puntare sui dettagli giusti: insomma, pochi ma buoni. Il primo di questi sono le candele, che scaldano l’atmosfera e comunicano subito l’idea di un romantico tête-à-tête.

Ma è bene precisare che ci sono fragranze che più di altre si addicono a quest’occasione nello specifico. Ad esempio, le iconiche rosa, cannella e vaniglia, più l’inaspettato bergamotto, sono tutte note molto sensuali e avvolgenti, pronte ad accendere i sensi. Chi invece preferisce un’atmosfera più misteriosa dovrebbe puntare su fragranze dal sentore orientale come ambra, muschio, pepe rosa o nero. Infine, un consiglio per cercare di mantenere viva il più a lungo possibile quest’atmosfera così suadente. Ricordiamoci di tagliare qualche millimetro dallo stoppino di cotone prima di accenderlo, così che la fiamma risulti dritta, perfettamente centrale e duratura.

Cena romantica anche a casa con questi consigli per risparmiare senza fare brutta figura

Ovviamente, le candele non sono l’unico dettaglio che fa la differenza in una serata come questa. Ad esempio, nell’apparecchiare la tavola, sarebbe bene privilegiare dei colori caldi e sistemare, oltre le candele, dell’oggettistica ad hoc per la ricorrenza, ovviamente senza esagerare. Un servizio di piatti diverso da quello ordinario, ma anche qualche petalo di rosa qua e là o piccoli segnaposti a forma di cuore. Insomma, cose semplici, che spesso abbiamo già in casa e che comunque non costano una fortuna anche qualora decidessimo di acquistarle.

Sul menù, libera scelta. Certo, cucinare qualcosa personalmente sarebbe già grande prova d’amore. Tuttavia, visto il poco tempo a disposizione, è concesso anche ordinare d’asporto, scegliendo tra cucina etnica o italiana. Altrimenti, basta anche un piatto di riso o pasta per creare del romanticismo. Come? Optando per la ricetta del vostro primo appuntamento. L’unica cosa che forse sarebbe meglio presentare come fatta in casa è il dolce.

Anche in questo caso, però, non c’è da fare nulla di impegnativo: il classico tortino con cuore di cioccolato può essere un’idea più che valida. Infine, che serata romantica sarebbe se ad accompagnare la nostra cena allestita con tanto amore non ci fosse un bel bicchiere di vino? Tra i migliori, nemmeno a dirlo, champagne o Franciacorta, oppure, molto più semplicemente un buon rosso, che si accompagna deliziosamente ai mitici cioccolatini.