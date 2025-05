Cedolino pensione INPS di maggio: le istruzioni per consultarlo in meno di 5 minuti! [foto @RaffMaster/Shutterstock.com, solo per uso editoriale]

Il cedolino della pensione è il documento che, mensilmente, l’INPS mette a disposizione di tutti i pensionati, affinché possano consultare in anticipo l’importo delle prestazioni a cui hanno diritto, le varie voci (come la trattenute IRPEF e i conguagli 730) e gli aspetti variabili, relativi a determinate categorie di contribuenti.

Ogni interessato può consultate il cedolino in totale autonomia, a partire dal giorno 20 di ogni mese, con un semplice smartphone o tablet. Si tratta di un’operazione fondamentale, che tutti dovrebbero compiere, perché consente di scoprire eventuali anomalie e verificare che sia stato riconosciuto l’importo lordo e netto corretto.

Come si accede al cedolino pensione INPS?

Per visualizzare il cedolino, basta accedere al portale ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, www.inps.it, e cliccare sull’icona MyINPS > Cedolino della pensione. L’Area riservata è accessibile previa autenticazione con le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

In seguito all’autenticazione, il pensionato potrà usufruire consultare in anticipo il cedolino della pensione del mese successivo oppure selezionare il mese o l’anno di interesse. Potrà anche confrontare i vari documenti e l’elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08). Nella sezione, inoltre, sono presenti i servizi per la visualizzazione delle comunicazioni dall’INPS e di modifica dei recapiti, dei dati personali e di quelli anagrafici e di pagamento. Di recente, è stata inserita la possibilità di recuperare e stampare (oppure ricevere tramite e-mail) la Certificazione Unica.

Le principali informazioni contenute nel cedolino pensione

Tra gli elementi fondamentali che costituiscono il cedolino della pensione ci sono le trattenute fiscali e, in particolare, quelle corrispondenti alle addizionali regionali e comunali relative all’anno precedente e in acconto per quello in corso, insieme all’IRPEF mensile. Le trattenuta per le addizionali regionali e comunali dell’anno precedente sono compiute in 11 rate nell’anno seguente a quello di riferimento; i conguagli, invece, sono specificati nella Certificazione Unica annuale.

Se, poi, dal Modello 730 risulta un conguaglio IRPEF e il contribuente ha scelto l’INPS come sostituto d’imposta, nel cedolino della pensione sarà riportato l’ammontare a credito spettante o, in alternativa, il conguaglio a debito.

Tra le altre voci che formano il cedolino INPS, ci sono: il contributo associativo del sindacato, l’ammontare degli assegni familiari, la tredicesima e la quattordicesima, le maggiorazioni sociali e l’integrazione al trattamento minimo per chi ha un importo basso di pensione, l’anzianità contributiva esatta.

Il cedolino, infine, riporta la data di pagamento dell’assegno pensionistico. Coloro che hanno scelto il versamento in contanti presso gli Uffici postali, tuttavia, sarà necessario consultare il calendario aggiornato, a seconda delle iniziali del proprio cognome.

Pensioni maggio 2025: nessuna modifica agli importi

Per il mese di maggio 2025, non sono previste importanti variazioni relativamente all’importo delle pensioni. I contribuenti che ricevono un assegno inferiore al minimo vitale INPS (pari a 603,40 euro), continueranno a usufruire della maggiorazione straordinaria del 2,2%.

Per gli altri pensionati, non sono previsti aumenti o tagli. Allo stesso modo, anche le aliquote IRPEF rimarranno uguali, nonostante le indiscrezioni su una possibile riforma fiscale.