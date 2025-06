C’è un “trucco” per permettere alle aziende di assumere donne over 50 risparmiando, ma in pochi lo conoscono

Nel mondo del lavoro, almeno qui in Italia, si sta verificando un fenomeno anomalo: i lavoratori over 50 sono sempre più ricercati, a discapito degli “junior”. Questa tendenza nasce da una serie di fattori concomitanti, ed è davvero una novità. Tra i meccanismi che spingono ad assumere persone dai 50 anni in su, soprattutto donne, c’è anche un’importante agevolazione.

Donne over 50, è il momento del riscatto: adesso le aziende vi bramano

Fino a qualche anno fa, una persona che aveva perso il lavoro, o non aveva goduto di una continuità lavorativa, che arrivava intorno ai 50 anni, era considerata ormai “fuori mercato”. Le aziende cercavano talenti giovani, con entusiasmo, con titoli di studio specifici, anche perché potevano erogare stipendi molto più bassi. In fondo, e questo vale ancora oggi per fortuna, l’esperienza si paga. Adesso però sono sempre di più i giovani che iniziano attività in proprio, magari stanchi di ottenere solamente contratti a termine/formativi/stage, pagati pochissimo. Le aziende hanno ri-trovato negli over 50 persone qualificate, volenterose, dedite al lavoro e in molti casi anche senza il “problema” di gravidanze o figli piccoli. E soprattutto grazie agli incentivi statali oggi hanno un motivo in più per assumerle.

C’è una speciale Legge (28 giugno 2012, n. 92) ad esempio che offre alle aziende un ghiotto risparmio: chi assume donne che hanno non meno di 50 anni e sono disoccupate da almeno 12 mesi gode di uno sgravio fiscale del 50% per quanto riguarda i contributi da versare per il lavoratore. Questo per 1 anno, e per qualsiasi tipo di contratto, cioè sia a termine che a tempo indeterminato e anche per somministrazione. Questa Legge riguarda fortunatamente anche i lavoratori over 50 uomini, mentre invece per le donne c’è un’ulteriore agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio del 2021 (poi prorogata) che prevede addirittura lo sgravio contributivo per le aziende del 100%. Le condizioni sono quelle dell’assunzione di donne da 50 anni su, disoccupate da almeno 12 mesi.

Esclusioni e paletti dei benefit previsti

Naturalmente, le Leggi sopra riportate prevedono l’attuazione dello sgravio fiscale solamente se anche l’azienda rispetta dei requisiti. Innanzitutto deve dimostrare che c’è una reale necessità di nuovo personale, e che i contratti (part-time, full-time- a tempo o indeterminati) saranno rispettosi delle norme contenute in quelli Collettivi. Possono accedere all’incentivo tutte le aziende private di ogni settore, ma sono esclusi gli Enti Pubblici, le scuole e i consorzi. Infine, non rientrano nei criteri di idoneità nemmeno i contratti di lavoro occasionale, quelli di apprendistato o di lavoro intermittente e nemmeno quelli del settore dei collaboratori domestici.