Il Corno Grande è una meta che regala sorprese in ogni stagione dell’anno. Montagne innevate o fioriture spettacolari nascondono sentieri che vengono battuti da migliaia di turisti attraverso escursioni e gite organizzate. Gli Appennini sono un posto magico incontaminato capace di emozionare a qualsiasi altezza. L’altopiano denominato Capo Imperatore ha una ricchezza paesaggistica e naturalistica davvero sorprendente. Si arriva da Assergi, una frazione della citta dell’Aquila situata a 900 metri di quota, tramite il valico della Fossa di Paganica oppure dal valico Capo la Serra. La funivia del Gran Sasso funziona tutto l’anno e permette di raggiungerla con maggiore comodità.

Altezze reali

C’è un piccolo Tibet a 1.900 metri di altezza. L’altopiano di Campo Imperatore è lungo 20 chilometri e largo 7. Le cime sono tra le più altre dell’Appennino e da ciò deriva l’appellativo. La varietà di flora e fauna è notevole e quando arriva la primavera sulle fiumare compare la violacciocca, una specie di violetta che colora le distese rendendole spettacolari. L’Ostello Campo Imperatore è il più alto d’Europa perché si trova a 2.115 metri, per questo è d’obbligo una visita. Restaurato con impianti tecnologici, si trova vicino alla stazione della funivia a cui è collegato tramite un tunnel. È possibile godere di numerosi panorami ed è il punto migliore da cui partire per escursioni o attività alpinistiche.

Sul pendio meridionale si trova il Giardino Botanico, sito di interesse regionale per la presenza di biodiversità che possiamo ammirare solo a queste altitudini. Il Giardino è aperto al pubblico dal 15 giugno al 15 settembre e i visitatori sono sempre numerosi. La chiesa di Campo Imperatore è dedicata alla “Madonne della Neve”, è stata restaurata l’ultima volta nel 1993 e benedetta da Papa Giovanni Paolo II.

C’è un piccolo Tibet in Italia ricco di violette, con una cascata di 28 metri, l’ostello più alto d’Europa e un Osservatorio per Supernovae

L’Osservatorio di Campo Imperatore si trova a 2.150 metri di quota e ha un telescopio con cui è possibile studiare le Supernovae e i nuclei galattici. Infatti ha un campo visivo molto grande e si possono osservare asteroidi e altri fenomeni astrofisici. È possibile prenotare la visita guidata tramite email ed effettuare il pagamento con bonifico. La visita costa 10 euro, ma esiste la possibilità di acquistare un pacchetto che comprende l’aperitivo presso l’Ostello Campo Imperatore, la salita con la funivia e la visita guidata. Il costo è di 25 euro.

Se vogliamo organizzare un itinerario particolare, possiamo visitare il borgo di Farindola e i resti del Neolitico in località Rigopiano e la Valle d’Agri per arrivare alla cascata del Vitello d’Oro. Si tratta di una spettacolare cascata di 28 metri nella cui conca si trova una vegetazione lussureggiante ricca di alberi cresciuti spontaneamente. Poi si arriva a Campo Imperatore dove i numerosi punti di ristoro preparano barbecue con arrosticini e tanta carne, e si può mangiare in compagnia.