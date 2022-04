Non dovrebbero stupirsi le nostre donne, ma ai maschietti, piacciono molto anche le acconciature. Alle volte ci meravigliamo quando mogli e compagne rientrano dopo ore e ore dalla parrucchiera. Magari con taglio e piega alla moda e colori e sfumature che ricordano le fatine dei cartoni animati. Eppure, sono davvero tanti gli uomini a cui piacciono le compagne che sanno anche semplicemente raccogliere i capelli con un semplice gesto. La femminilità è raccolta anche nella cura del capello. La donna deve in primis piacere a se stessa, ma non dimentichi che il compagno nota anche queste cose. Proprio a questo dedichiamo l’articolo della nostra Redazione, col consulto di un esperto del settore. Andiamo assieme a scoprire quali saranno le acconciature più belle per chi ama le trecce e vorrà sfoggiarle nella primavera estate 2022.

Un tuffo nei mitici anni ‘90

Come accade anche nella moda, i ricorsi alla storia sono frequenti anche nello stile dei capelli. I bookmakers dell’”hairstyle” puntano davvero forte sul ritorno alle acconciature con i capelli raccolti in stile anni ’90. Questo anche grazie alle dive di Hollywood, come Margot Robbie e alle tante influencer internazionali. Una delle vere e proprie icone del capello raccolto in tutte le sue forme e mode è la splendida modella Bella Hadid. Con le sue migliaia di followers, sta letteralmente dettando le mode trendy 2022 dei capelli raccolti. Visitandola sui suoi profili social avremo la possibilità di ammirare un vero e proprio catalogo di foto e immagini da cui prendere spunto.

Come meravigliose dame del Rinascimento e regine delle fiabe, ecco le acconciature più belle per le trecce per ringiovanire le donne dell’estate 2022

Il capello raccolto a treccia fa parte ormai non solo dell’immaginario collettivo ma della quotidianità. Anche in questo caso web e televisione sono contenitori stracolmi di idee utili. Pochi sanno però che le prime testimonianze delle trecce nei capelli risalirebbero addirittura a più di 5.000 anni fa. Più precisamente tra le popolazioni africane della Namibia, che venute a contatto con gli egizi, ne esportarono la tradizione. Storicamente le donne che portavano le trecce simboleggiavano l’onore, tanto quanto l’uomo portava la barba e il pizzetto. Addirittura, tradizione voleva che al ritorno del marito caduto in battaglia, la moglie si tagliasse la treccia in segno di lutto e di rispetto dell’onore del caduto. Ancora oggi moltissime acconciature anche matrimoniali, fanno riferimento alle immagini della storia.

Alla francese o a corona ecco le trecce più belle del momento

Come meravigliose dame del Rinascimento e regine delle fiabe, le trecce delle prossime settimane potrebbero essere:

alla francese;

a spiga di grano;

a corona.

Ma anche con un capello più corto e mosso, arricchito dalla treccia laterale. Oppure col capello momentaneamente lungo lasciato libero e con una meravigliosa treccina laterale che parte dalla fronte.

