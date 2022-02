Nelle prossime settimane diversi segni potranno godere del favore delle stelle. Fra questi, però, non rientrano alcuni di quelli che hanno goduto di grande fortuna nell’ultimo periodo. Ci sarà allora da correre ai ripari, soprattutto nella seconda settimana di febbraio. Quali saranno questi sfortunati segni?

Ariete e Leone dovranno concentrarsi su questi importanti aspetti della loro vita

La seconda settimana di febbraio comincerà a breve, ma l’Ariete farà fatica a carburare, situazione a cui questo segno, solitamente attivo, non è certo abituato. Ecco perché la cosa migliore è arrivare al lunedì ben riposati, prendendoci una meritata pausa nel fine settimana. Così, saremo più reattivi e riusciremo a dare il giusto valore agli incontri che verranno. In effetti, potrebbe esserci qualcosa di speciale che bolle in pentola. Allo stesso tempo, cerchiamo di appianare subito le questioni familiari perché potrebbero scoppiare grossi diverbi. Prepariamoci anche psicologicamente a una maggiore pressione sul lavoro. Forse è il caso di organizzare un San Valentino piacevole e rilassante con buon anticipo, senza lo stress dell’ultimo minuto.

Anche il Leone non trova la convinzione che di solito lo contraddistingue. Infatti, si ritrova pieno di dubbi sia sul proprio lavoro che sulle intenzioni altrui. Cerchiamo di modulare questi sentimenti per essere più attenti in ciò che facciamo, senza sconfinare nell’ossessione. Ecco perché sarà fondamentale la programmazione e trovare il tempo per attività rilassanti che ci fanno “scollegare il cervello”. Prepariamoci anche a errori e tensioni nella coppia. Fortunatamente, San Valentino potrà essere un’occasione di riavvicinamento.

C’è da stare attenti per Ariete, Leone e questi altri 2 segni perché potrebbero arrivare pesanti batoste

Il Toro farebbe meglio a fare attenzione alla linea, perché lo stress lo sta portando ad allungare le mani nella credenza un po’ troppo spesso. E allora, preveniamo gli attacchi di fame organizzando degli snack salutari da sgranocchiare in qualsiasi momento. Consideriamo anche che l’attività sportiva è uno dei modi migliori per rilassarci e scaricare la tensione. Questo servirà anche a contrastare una certa apatia che assalirà il Toro nella seconda settimana di febbraio. Fare uno sforzo in più potrebbe rivelarsi fondamentale sia in amore che sul lavoro.

Concludiamo questa lista con i Gemelli, che si ritroveranno a navigare acque difficili nella coppia, anche quando si tratta di una delle più salde. In questo caso, sarà importante prendere un bel respiro e cercare di capire il nervosismo del proprio partner. Questa è anche l’occasione perfetta per un po’ di romanticismo e San Valentino capita a puntino. Questo segno però dovrebbe imparare a dare un po’ più di attenzioni a sé stesso, magari concedendosi quella gita fuori porta o quell’appuntamento col parrucchiere in sospeso da tanto tempo. Il nostro umore e le nostre amicizie ne gioveranno di certo. Quindi c’è da stare attenti per Ariete, Leone, Toro e Gemelli, ma già dalla fine del mese le cose volgeranno in meglio.

