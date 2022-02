La maggior parte delle piante da fiore non regalano molte soddisfazioni in inverno. È la primavera la stagione in cui godere della bellezza e dell’esplosione di colore dei fiori. Si sa infatti che a causa delle temperature troppo basse non è semplice prendersi cura delle piante esterne.

Per questo motivo in tanti preferiscono avere piante da appartamento sempreverdi che non richiedono molte cure. Basta posizionarle in un punto riparato della casa e grazie alla temperatura mite non hanno bisogno di molto altro. Per esempio l’Ossalide triangolare o la classica edera che viene sempre bistrattata ma che è comunque bellissima.

Però questo non significa che non esistano piante che fioriscono anche nei mesi più freddi. Soprattutto se tenute in casa possono regalarci fiori stupendi che danno eleganza e vitalità. Oggi vedremo solo alcune specie adatte agli spazi interni che hanno fiori incredibili.

3 piante dai fiori bellissimi e coloratissimi per abbellire il salotto anche in inverno quando fuori fa freddo

Probabilmente la più conosciuta tra queste è la viola invernale o meglio Viola del Pensiero. Questa piantina ha la capacità di resistere anche a temperature esterne molto basse. Fiorisce proprio dall’autunno fino al mese di marzo regalando colori incredibili.

I fiori sembrano molto delicati con le loro sfumature che dal centro più chiaro vanno verso l’esterno. Eppure possiamo definirla la regina dell’inverno che riempie di colore ogni angolo della casa. Bellissima da posizionare in salotto in un punto luminoso. In più i suoi fiori non hanno profumo quindi sono perfetti per chi non preferisce odori forti come quello del gelsomino.

La camelia invernale o sasanqua

Questa varietà di camelia è originaria del Giappone e i suoi fiori sono davvero stupendi. Normalmente si trova in colori come il bianco, il rosso o anche arancione e giallo. Quindi se vogliamo un tocco di colore anche in inverno non possiamo che sceglierla. Ma se cerchiamo eleganza e purezza il fiore bianco è il più bello di tutti. La sua delicatezza si ingloba perfettamente nelle case moderne anche in stile minimalista. Attenzione solo a cambiare spesso l’acqua perché questa pianta è un po’ più fragile e i fiori potrebbero appassire.

Per finire il cavolo ornamentale. Sembrerebbe assurdo; eppure, questa pianta perenne dona dei fiori dai colori accesi e particolari. A differenza di altre specie non cresce molto in altezza ma in larghezza. Il fusto corto dà sostegno a questa sorta di rosa gigante sbocciata. Molto particolare e adatta a mansarde o soffitte proprio per la loro affinità. Non ha bisogno di molte cure e si trova davvero in tantissimi colori.

Ecco quindi 3 piante dai fiori bellissimi e coloratissimi che non possono mancare in casa. Queste piante un po’ particolari sono perfette per godere di un tocco di verde anche in inverno. Se poi vogliamo avere una pianta ma non preferiamo i fiori scegliamo la Dracena Marginata. Elegante e dall’aspetto sofisticato ha anche la qualità di controllare l’umidità.

