Agosto è ormai finito e sta lasciando il posto a settembre e quindi all’autunno. Per la maggior parte delle persone l’estate è stata, probabilmente, un bel momento, fatto di relax e di bagni al mare. Ora, però, inizia un mese nuovo e siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci proporrà. L’oroscopo può aiutarci molto in questo senso.

Sappiamo, ad esempio, che l’Ariete avrà un settembre pieno di opportunità e starà a lui sfruttarle al meglio. Ma ci sono, sfortunatamente, anche segni che incontreranno qualche problema con l’inizio dell’autunno. Insomma, ci sono cattive notizie per questi due segni zodiacali che a settembre incontreranno difficoltà. Vediamo quali.

Le sfide che stanno arrivando

Il primo segno che avrà qualche intoppo è l’Acquario. Questo segno è molto particolare, in quanto tende ad essere molto analitico e razionale e non si trova a proprio agio quando deve essere più emotivo. Il fatto è che fino al 22 settembre ci troviamo nel periodo della Vergine, che spinge tutti i segni a fare una maggiore introspezione. Questo può essere complesso da fare per l’Acquario, che preferisce stare nella sua comfort zone di razionalità e non lasciarsi andare alle emozioni.

Se, però, l’Acquario accetterà di fare questo passo e muoversi verso le sue emozioni, troverà grandi opportunità. Potrà risolvere problemi relazionali con le persone che lo circondano ed iniziare un nuovo e più felice periodo. Bisognerà, però, prepararsi a momenti complicati, che possono sembrare insormontabili per il rigido modo di pensare di questo segno. Porsi le domande giuste e cercare le risposte nella propria interiorità permetterà di cambiare pagina.

Cattive notizie per questi due segni zodiacali che a settembre incontreranno difficoltà

Il secondo segno che potrà avere difficoltà è la Vergine. Chi è nato sotto questo segno sarà forse eccitato da questo periodo, poiché è quello del suo compleanno. Ma prima di tuffarsi nei festeggiamenti, dovrà risolvere alcune situazioni passate. Può darsi, infatti, che la Vergine inizierà a riflettere su tutte le volte in cui ha cercato di accontentare gli altri, anche trascurando sé stessa. Questo, a lungo andare, potrebbe aver “sfibrato” mentalmente la vergine.

La cosa che dovrebbe fare ora è rimettere la propria vita e i propri sogni al centro di tutto. In questo modo riuscirà a capire quanto vale davvero e potrà mettere insieme un piano per migliorare la propria vita. Non sarà affatto facile e sarà complicato smettere per un attimo di accontentare le altre persone. Se la Vergine ci riuscirà, però, inizierà a vivere un settembre e un autunno più felici.