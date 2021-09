L’anguria è uno dei frutti più amati dell’estate. La sua naturale dolcezza e freschezza, infatti, riesce sempre a conquistare sia grandi sia piccoli. Sulla nostra testata ne abbiamo parlato spesso. Abbiamo visto come utilizzare l’anguria per realizzare un tiramisù fresco e goloso in versione estiva per stupire tutti a tavola oppure come ci bastano 3 minuti per realizzare la bevanda più gustosa e fresca dell’estate. Insomma, si tratta sicuramente di un frutto molto amato e versatile. Non solo, ma questo è anche un grande alleato di linea e salute. Però solo pochi sanno che i semi di anguria possono diventare un ingrediente davvero unico e gustoso. Ebbene sì, anche quei semini neri e fastidiosi che finiamo sempre per buttare possono avere la loro utilità. Tostarli infatti li rende commestibili e perfetti per condire una grande varietà di piatti.

Tutti dovremmo mangiare più anguria. Si tratta infatti di un frutto ricco di proprietà benefiche. Eppure, solo in pochi sanno che questo frutto estivo fa bene alla linea e al cuore. Per oggi, però, ci vogliamo concentrare sui suoi semi. Una volta scoperto come possiamo riutilizzarli e quanto siano gustosi ci penseremo due volte prima di buttarli via. Senza contare che studi scientifici hanno dimostrato che quei piccoli semini neri sono ricchi di antiossidanti e vitamine.

Con il giusto procedimento possiamo evitare gli effetti indesiderati che questo seme ha quando è ancora crudo.

Prima di tutto dobbiamo lavare per bene i semi per rimuovere ogni parte del frutto. Successivamente dovremo essiccarli. Per fare questo possiamo utilizzare il forno mettendolo a 100 gradi per 20 minuti. Altrimenti possiamo ricorrere al sole o all’essiccatore. Una volta che avremo rimosso tutta l’acqua dai nostri semi dobbiamo tostarli.

Mettiamoli in padella per qualche minuto così da esaltarne il sapore. Nel farlo possiamo aggiungere anche qualche spezia e del sale. Un’ottima scelta sono aglio e peperoncino. Possiamo utilizzarli già in polvere così da velocizzare il processo. Una volta tostato il tutto in padella per qualche minuto avremo ottenuto una polvere molto saporita. Infatti, i semi di cocomero hanno un gusto simile ai semi di girasole.

Questa polvere speziata possiamo utilizzarla in tantissimi modi. Puoi insaporire il nostro semplice riso in bianco. Oppure può essere l’ingrediente segreto delle nostre polpette di pesce o di verdure.