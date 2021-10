Tutti, almeno una volta nella vita, hanno portato il cellulare con sé in bagno. È un’attività rilassante, sedersi sulla tazza e guardare le notizie del giorno o passare qualche minuto sui nostri profili social.

Anzi, in realtà, anche più di qualche minuto. C’è chi passa intere mezz’ore o addirittura diverse ore in bagno guardando il telefono. E il tempo passa senza che neanche ce ne siamo resi conto.

Per non parlare del momento prima di addormentarci. Ci mettiamo a letto e una delle ultime cose che facciamo, se non proprio l’ultima, è dare un’occhiata alla home del nostro cellulare.

Il problema è che queste abitudini sono nocive per l’organismo, per diversi motivi, che influiscono sul nostro benessere e sulla nostra salute. E a cui, probabilmente, non avevamo mai pensato.

Cattive notizie per chi utilizza il cellulare in bagno e a letto per questo pericoloso motivo

Il cellulare, ormai, ci segue in ogni momento della giornata, da quando ci svegliamo, a quando ci rimettiamo a letto la sera.

In realtà, quest’abitudine è profondamente sbagliata e potrebbe comportare problemi di salute sotto diversi punti di vista. Come riporta il sito di Fondazione Veronesi, usare il cellulare prima di addormentarsi è un errore gravissimo.

Il motivo è che le onde magnetiche ed elettriche e le fonti luminose incidono negativamente sui ritmi sonno-veglia determinando, quindi, un disordine nel processo dell’addormentamento.

Impatto sul cervello e sull’igiene

Il problema principale sarebbe determinato proprio dagli input luminosi. Questi, infatti, causerebbero un’iperattività del cervello e una diminuzione del sonno. Ecco perché, prima di addormentarsi, bisognerebbe spegnere pc, tablet, cellulari e smartphone. Il problema, infatti, non ricadrebbe solo sul danneggiamento del ritmo del sonno e della veglia, ma avrebbe conseguenze su tutta la nostra salute psicologica e fisica.

Rendimento peggiore sul lavoro e nella vita

Questa diminuzione del sonno profondo influirebbe anche sulle nostre attività quotidiane. La concentrazione ne risentirebbe, abbassandosi, e diminuirebbe anche il livello di attenzione. A ciò corrisponderebbe, ovviamente, un aumento della stanchezza. Ma non è tutto.

Utilizzare il cellulare in bagno è molto pericoloso

Diversi studi, inoltre, dimostrerebbero come utilizzare il cellulare in bagno metterebbe a rischio la nostra igiene. Le analisi condotte su diversi cellulari presenti in alcuni bagni hanno evidenziato come questi dispositivi fossero ricoperti di batteri fecali. Ecco perché ci sono cattive notizie per chi utilizza il cellulare in bagno e a letto per questo pericoloso motivo.

Il consiglio, quindi, è di evitare l’utilizzo del cellulare in bagno e prima di andare a letto, preferendo, in quest’ultimo caso, un bagno rilassante e rigenerante.

