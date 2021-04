Le piante sono belle da vedere e rendono le nostre case accoglienti e ricche di personalità. Le amiamo per i loro colori sgargianti e il profumo dei loro fiori. Quello che non tutti sanno è che ci sono delle piante che possono aiutarci non solo a depurare l’aria e a far sparire i cattivi odori. Infatti, queste incredibili piante resistono al fuoco e possono salvarci la vita. Scopriamole insieme.

Le piante ignifughe

Le piante ignifughe sono piante che hanno la straordinaria capacità di resistere agli incendi, al calore e al fuoco. Nei periodi di grande caldo e siccità, il propagarsi di incendi purtroppo non è un evento così raro. Trapiantare una pianta ignifuga per delimitare determinate zone della nostra casa può essere una soluzione al problema legato agli incendi. Con queste piante infatti possiamo creare una sorta di barriera di protezione che separi l’abitazione dai campi o dalle foreste. Infatti, queste incredibili piante resistono al fuoco e possono salvarci la vita integrandole nelle siepi: vediamo quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ulivo

L’ulivo è una pianta altamente resistente al fuoco e al vento: infatti essa può fungere da barriera in caso di incendio. Essendo una pianta frondosa è in grado di trattenere l’umidità e inoltre, essa necessita di poca acqua. In seguito a un grave incendio nell’isola di Porquerolles furono piantati moltissimi ulivi per proteggere la zona. Questa soluzione si rivelò valida soprattutto se gli ulivi venivano ripuliti dalle erbacce e dal sottobosco.

Viti

Come per l’ulivo, anche la vite è considerata una pianta ignifuga. Nonostante gli incendi possano danneggiare le sue foglie e i suoi frutti, essa ne ostacola ed impedisce la propagazione. Questa pianta arbustiva è molto utilizzata a questo scopo per proteggere le colture e le abitazioni da possibili incendi ed è largamente diffusa nella zona mediterranea.

Cipresso mediterraneo

Questa pianta ha una grandissima resistenza al fuoco. Infatti, la sua capacità di trattenere l’umidità nella corteccia la rende capace di resistere a lungo sotto l’azione del fuoco. Il cipresso mediterraneo possiede un tessuto idrofobico che ricopre i suoi rami e le sue foglie: la cuticola. Questa le conferisce una grande resistenza alle fiamme: si calcola infatti che la sua velocità di combustione sia 7 volte inferiore rispetto a pini e ginepri.

Approfondimento

Le 3 piante migliori per tenere definitivamente lontane le zanzare.