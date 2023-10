Casa domotica con oggetti a basso costo: eccone 7 economici e utili 

Pensare ad una casa domotica innesca immediatamente il pensiero di dover affrontare un costo elevato, ma non è così e lo proveremo con oggetti a basso costo, economici ed estremamente utili.

Le case nuove o quelle che vengono ristrutturate si avvicinano molto all’idea di casa moderna e casa domotica. Significa che c’è un pulsante per alzare o abbassare le tapparelle, per accendere o spegnere le luci nelle varie stanze. Insomma, tutto molto pratico e senza fare gli sforzi che si fanno normalmente senza queste apparecchiature.

Quando si pensa a questo, però, si crede ad un enorme somma di denaro necessaria. In realtà, si può avere una casa domotica con oggetti a basso costo e accessibili da subito a tutti. Sappiamo che con gli aumenti dei costi in molti settori, le persone tendono a voler risparmiare.

Tuttavia, comprare qualche oggetto per avere poi una comodità e un risparmio a lungo termine, può essere una buona idea da applicare in famiglia.

Cosa significa

Il termine “domotica” deriva dal latino “domus” (casa) e dal suffisso greco “ticos”. Viene definita come scienza interdisciplinare che vuole migliorare la qualità di vita rendendo la tecnologia intelligente. Le varie discipline che entrano in gioco sono l’ingegneria, l’architettura, l’elettronica, le telecomunicazioni tra le altre.

La domotica è il principale elemento della terza rivoluzione industriale e permette di migliorare la qualità di vita, ma non solo. Si pensa ad un miglioramento della sicurezza, semplificare la manutenzione, ridurre i costi e riconvertire tutti i vecchi impianti domestici.

Le parole d’ordine per questo settore sono: affidabilità, semplicità e risparmio. L’intervento non è invasivo, bastano anche piccoli oggetti da acquistare singolarmente per iniziare il cambiamento.

Casa domotica con oggetti a basso costo: un elenco utile

Alcuni oggetti che potrebbero fare la differenza sono:

Alexa e/o Google Home: oltre ad essere molto utili per le indicazioni e le informazioni che danno, si collegano al resto degli oggetti in casa e sono quindi fondamentali; si possono trovare ormai a pochi soldi, anche in offerta;

tapparelle smart: esistono adattatori in commercio a pochi soldi che si possono installare e poi metterli in funzione con un comando vocale a distanza;

tv smart: non occorre comprare una nuova tv, basta comprare una chiavetta che può rendere smart la tv che già avete in casa;

rubinetti smart: sono quelli che danno acqua se si passa sotto con la mano, sono pratici e consentono di evitare gli sprechi;

dispensatore di sapone: permette di avere una piccola quantità di sapone mettendo sotto la mano, anche in questo caso, economico e stop con lo spreco;

prese smart: rendono intelligente qualsiasi oggetto e per farlo basta un’app sul telefono e un comando vocale;

strisce LED: quelle smart sono belle, sono utili, pratiche e molto comode.

Si può iniziare con poco e rendere la casa domotica piano piano.