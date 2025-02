Carte di credito e bancomat, la banca spesso non rimborsa: ecco come difendersi dai furti di denaro

Quando ci si accorge che il proprio bancomat o carta di credito sono stati clonati, il panico e lo smarrimento assalgono anche il più imperturbabile dei risparmiatori. Cosa fare per evitare la clonazione del bancomat? La banca assicura un rimborso nel caso in cui un hacker si appropri indebitamente del denaro? Sicuramente esistono delle strategie per evitare la clonazione del bancomat e non perdere soldi sul conto corrente.

Come difendersi dai furti di soldi sulle proprie carte di pagamento

I furti virtuali di denaro sui conti correnti di migliaia di risparmiatori sono sempre dietro l’angolo. Gli hacker sviluppano costantemente escamotage per accedere alle aree private dei servizi bancari e rubare il denaro presente sui conti correnti. Chiunque rimpianga il deposito di soldi sotto il materasso però non ha ragione di aspirare ad un ritorno del passato. È vero che i furti diventano sempre più “raffinati”, ma è vero anche che si può porre rimedio. Esistono delle strategie per evitare la clonazione del bancomat e non perdere soldi sul conto corrente.

SMS alert

Una delle prime cose da fare per tenere sempre sotto controllo i propri pagamenti, è quello di attivare un servizio di SMS alert legato alla carta di pagamento. Questo tipo di servizio consente di ricevere un messaggio ogni qualvolta effettuiamo un pagamento con la carta. Grazie all’SMS ricevuto in tempo reale, è possibile sin da subito accorgersi di qualche movimento anomalo sul proprio conto.

Videocamere e skimmer

Quando ci si reca presso un ATM per effettuare un prelievo, bisogna sempre controllare che lo sportello non abbia subìto sospette manomissioni. Alcuni degli escamotage messi in atto dai truffatori riguardano l’installazione di videocamere in corrispondenza del tastierino Pin dell’ATM. Altre, invece, consistono in hardware che vengono apposti sulla fessura di inserimento della carta affinché venga clonata.

Riconoscere ed evitare alcuni siti

Un’altra delle strategie per evitare la clonazione del bancomat e non perdere soldi sul conto corrente riguarda gli acquisti on-line. Solitamente, ciò che garantisce l’affidabilità di un sito è il protocollo https (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Cercate di evitare anche reti Wi-Fi pubbliche ed avvaletevi di reti private per effettuare gli acquisti. Inoltre, è bene evitare di rispondere ad e-mail in cui si richiede di inserire dati come password di accesso all’home banking o Pin delle carte.

La banca concede un rimborso in caso di furto?

Solitamente, quando si è vittime di un furto da parte di hacker, la banca provvede ad effettuare le verifiche opportune. Nel caso si accerti la truffa, l’istituto di credito provvede a rimborsare il risparmiatore. È possibile che tale servizio abbia un costo che a volte potrebbe essere anche piuttosto oneroso. Pertanto, è sempre preferibile adottare le strategie per evitare la clonazione del bancomat e non perdere soldi sul conto corrente.