Che delizia la parmigiana di melanzane. È uno dei piatti della tradizione italiana a cui pochi hanno il coraggio di dire di no. Prepararla non richiede abilità particolari, il segreto sta nel conoscere la giusta ricetta.

Di norma, però, le melanzane che useremo per il piatto andrebbero fritte in padella. Questo procedimento dona sapore al tutto, ma potrebbe far risultare un po’ pesantino il risultato finale. Per fortuna, non c’è nessun obbligo di seguire questo metodo di cottura. Infatti, possiamo utilizzare un paio di sistemi alternativi che ci eviteranno la frittura.

Al microonde per una ricetta lampo

Aspettiamo prima di storcere il naso e giudicare. In 10 minuti, infatti, potremmo realizzare una parmigiana deliziosa e per giunta senza frittura. Dopo aver lavato e tagliato a fette le melanzane, le disponiamo su un piatto leggermente unto e sistemiamo tutto in microonde.

Copriamo con della pellicola adatta alle alte temperature, forandola con una forchetta; in alternativa, mettiamo un coperchio apposito. Azioniamo il microonde per 3 minuti a 600 W, quindi spegniamo e lasciamo raffreddare.

Sistemiamo qualche melanzana in una teglia unta, quindi copriamo con un po’ di sugo al pomodoro, Parmigiano e mozzarella a fette. Ripetiamo il procedimento formando altri strati e concludiamo tutto con un’ultima spolverata di formaggio.

Cuociamo la teglia coperta ancora a 3 minuti a 600 W. Proseguiamo la cottura per altri 2 minuti senza pellicola, poi sforniamo e gustiamo.

Come cucinare una parmigiana di melanzane leggera e croccante senza friggere e il vero segreto per un sugo corposo

In alternativa al microonde, possiamo semplicemente infornare le nostre melanzane. Una volta lavate e affettate, dovremo posizionarle su una griglia da forno e cuocerle per circa 15 minuti a 180 gradi.

Ora prepariamo una teglia su cui sistemeremo stavolta prima uno strato di sugo di pomodoro. Dopodiché, adagiamo le melanzane, la mozzarella, ancora il sugo e il formaggio grattugiato. Continuiamo gli strati sino a finire gli ingredienti, poi inforniamo un’ultima volta per 40 minuti a 200 gradi. Quando l’acqua nella teglia si asciugherà completamente, potremo sfornare e gustare caldo.

E il trucchetto per il sugo? In questo caso dovremo preparare un soffritto con aglio e cipolla tritati e qualche cucchiaio di olio di oliva. Poco alla volta versiamo anche il sugo al pomodoro, del basilico e una spruzzata di sale e pepe. Cuociamo tutto lentamente per 30 minuti prima di utilizzare il sugo per insaporire il piatto. Ecco come cucinare una parmigiana di melanzane leggera da fare invidia ai migliori chef.

Approfondimento

La solita pasta con le vongole diventerà un piatto da 10 e lode con l’ingrediente segreto rubato dal menù dello chef