I capelli lisci “effetto spaghetto”, soprattutto quando sottili come fili di seta, sembrano irrimediabilmente attratti dalla forza di gravità. Questi, infatti, tendono verso il basso e hanno spesso il vizio di appiattirsi sulla testa.

Il volume, quindi, non sembra essere pervenuto e le ciocche creano una cornice attorno al viso, enfatizzando pregi e difetti. Inoltre, una chioma del genere potrebbe farci sentire scialbe e con un beauty look poco curato.

Così, ci ritroviamo a sognare quei volumi estremi da perfetto profilo Instagram, che sembrano così difficili da realizzare a casa. Tuttavia, laddove bigodini, piastre e segreti delle nonne avessero fallito, potremmo provare l’acconciatura che scopriremo nell’articolo di oggi, stupenda anche per vivere una seconda giovinezza.

Capelli voluminosi con questa acconciatura anni ’90 che spopola in primavera, perfetta per ringiovanire di 10 anni e facilissima da fare

La vera rivoluzione in primavera l’hanno fatta i capelli e questa acconciatura ne è l’ennesima prova. Innanzitutto, è un modo innovativo per dare una risposta a tutte coloro che da anni si chiedono come dare volume ai propri capelli. È anche, però, un modo per offrire una soluzione a chi vuole avere un aspetto da eterna ventenne, senza ricorrere a pratiche più estreme.

Per una volta, allora, potremmo mettere da parte i trucchi social ed evitare di acquistare strani oggetti che vengo da oltre oceano. Al contrario, ci serviranno i vecchi e fidati elastici, in particolare quelli piccoli e di plastica trasparente e pochissima manualità. Questa acconciatura, infatti, ripescata direttamente dagli anni Novanta, è perfetta da fare in totale solitudine, senza bisogno di avere particolari doti da parrucchiere.

Il suo nome è “half up pigtails” e cioè quei codini laterali, che dai banchi di scuola diventano perfetti per sfoggiare una chioma cool e grintosa, pronta per giorno e notte.

Un aspetto impeccabile

Quindi, potremmo avere capelli voluminosi con questa acconciatura anni ’90, da eterne giovinette. La versione che spopola in primavera e che sarà al top anche durante l’estate vuole queste codine particolarmente alte.

Inoltre, non dovremmo appuntare tutti i capelli, dividendoli in due parti, ma prelevare solo qualche ciocca dal davanti, di uguale spessore per destra e sinistra. Le nostre due codine, poi, dovrebbero essere particolarmente staccate dalla cute, in modo da renderle visibili e contribuire ancora di più al volume estremo. Per completare l’acconciatura, perfetta sia per capelli lunghi sia a caschetto, dovremmo lasciare due ciocche davanti sciolte ad incorniciare il viso.

Infine, per avere un look strepitoso con gli “half-up pigtails”, ma anche più sensuale, dovremmo rigirare tutta la chioma con un ferro, creando delle maxi onde.

