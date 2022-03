Cancro e Capricorno fortunati ad aprile ma anche per questi 2 segni zodiacali si prospettano un mare di amore e denaro

L’oroscopo è imprevedibile e ogni giorno potrebbe subire qualche cambiamento. Tuttavia in molti continuano a consultarlo quotidianamente. Un modo come un altro per passare il tempo cercando di capire quale sarà la propria sorte.

Oltre ai segni zodiacali sarà improntate anche fare attenzione al proprio ascendente. Ad esempio la primavera porterà molta fortuna al Cancro e al Capricorno ma l’ascendente ricoprirà un ruolo fondamentale. Ma anche se Cancro e Capricorno saranno fortunati ad aprile anche questi 2 segni zodiacali saranno da tenere sotto controllo.

Il Leone ha vissuto un marzo pieno di alti e bassi, specialmente in amore. Infatti il nervosismo ha spesso preso il sopravvento dando vita a litigate e incomprensioni.

Per questo motivo sarà bene cercare di calmare gli animi e modificare atteggiamento. Continuando con la negatività e la polemica, infatti, le storie di lunga durata potrebbero non superare l’inverno.

Interessanti incontri per i single alla ricerca dell’anima gemella ma non solo. Potrebbero nascere nuovi legami con persone appena conosciute.

Aprile si aprirà con una buona notizia, Venere smetterà di remare contro il segno del Leone proprio dal 5 del mese. Un mese ricco di nuovi incontri e amori ritrovati sta arrivando per questo segno zodiacale.

Ascendenti

Il Leone ascendente Leone è un concentrato di energia e ottimismo che riuscirà a passare indenne attraverso le difficoltà.

Le finanze sono al sicuro e i guadagni molto buoni ma attenzione a non sperperare eccessivamente.

Tra gli ascendenti che potrebbero avere delle difficoltà in primavera troviamo lo Scorpione e l’Acquario. Dal punto di vista dell’amore alcune relazioni si interromperanno ma non bisognerà rimuginarci troppo su.

Ariete

Per l’Ariete aprile inizia con interessanti novità dal punto di vista lavorativo e sentimentale. Per le coppie consolidate sarà il momento giusto per decidere di sposarsi o di andare a convivere.

Giove è favorevole e questo semplificherà di molto le cose. I single non dovranno sprecare nessuna occasione per incontrare persone nuove e interessati. Se non sarà amore almeno si saranno fatte piacevoli conoscenze.

Per quanto riguarda il lavoro Marte favorevole fino al 15 di aprile permetterà di vivere delle esperienze diverse. Nuove imprese si affacciano nella vita dell’Ariete, specialmente in ambito creativo. Un combattente nato che non ama essere messo in un angolo, l’Ariete riuscirà a spuntarla anche nel mese di aprile.

Ascendenti

La primavera andrà a gonfie vele per l’Ariete ascendente Sagittario grazie al favore di Giove.

Sia l’amore che il lavoro potrebbero dare soddisfazioni, infatti sarà un momento di grande positività.

Gli aumenti di stipendio e le promozioni saranno dietro l’angolo per i dipendenti. Gli autonomi, invece, avranno a che fare con nuovi progetti. L’estate, poi, sarà il periodo dell’amore che porterà felicità e serenità nella vita di questo segno.

Al contrario l’Ariete ascendente Bilancia potrebbe voler chiudere un rapporto ormai morto. Infatti non è salutare portare avanti qualcosa di ormai finito, meglio troncare definitivamente e ricominciare a vivere. Si tratta sicuramente di scelte importanti che andranno fatte pensandoci bene.