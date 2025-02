Borse europee in difficoltà: FTSEMib segna -1,53% e scendono in picchiata le società energetiche

Alle ore 17:40 FTSEMib registra una perdita dell’1,53% a 38.622,84 punti. Male anche FTSE Italia All Share (-1,48% a 40.904,66 punti), FTSE Italia Mid Cap (-0,56% a 50.688,95 punti) e FTSE Italia Star (-1% a 46.487,96 punti). Non si arresta il trend negativo di Stellantis, che scende a -5,21% a 12,27 euro.

In picchiata anche le quotazioni di Prysmian (-12,18% a 57,12 euro) ed ENI (-1,40% a 14,74 euro). La società ha pubblicato i risultati finanziari preliminari del 2024, dai quali si evince un calo dei ricavi e della redditività, nonostante l’aumento della produzione. Intanto, sulla base del “Piano strategico 2025-2028”, ha intenzione di aumentare il dividendo 2026 a 1,05 euro per azione.

Il peggiore di Piazza Affari risulta Ferrari (-7,91% a 444,9 euro), dopo l’annuncio della vendita di 7 milioni di azioni. Segno positivo, invece, per Leonardo (+3,97% a 39 euro), Saipem (+2,09% a 2,249 euro) e Pirelli (+4,64% a 6,09 euro).

Lo spread BTP-BUND si attesta a 107 punti (+1,90%). Giornata amara per gli indici europei, con DAX che registra -1,11% a 22.543,76 punti e FTSE 100 che riesce a recuperare lo 0,29% a 22.543,76 punti. Alla stessa ora, il Dow Jones era in positivo dello 0,51% a 43.655,36 punti, mentre segnavano in negativo l’S&P500 (-0,26% 5.940,98 punti) e il Nasdaq, con -0,88% a 5.940,98 punti.