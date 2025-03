Borsa oggi apre (come previsto) in calo: 38.566,86 a -0,55% sull’onda del profondo rosso di Wall Street, che chiude con indici in negativo. Chiudono col segno meno anche Tokyo e indici asiatici

Piazza Affari e i principali indici europei iniziano l’ultima seduta della settimana col segno meno, come ci si aspettava a causa dei ribassi di Wall Street e delle Borse asiatiche, ovviamente per via delle incertezze innescate dalla politica di Trump. Alle ore 9:08 il FTSE MIB cala ancora e si attesta a 38.466,90 punti con un -0,81%.

Segni negativi per tutti gli indici italiani: alle ore 9:04 FTSE Italia All Share perde lo 0,56%; FTSE Italia Mid Cap -0,68%; FTSE Italia All Star -0,51%.

Indici europei sulla stessa linea: Parigi apre a -0,86%, Francoforte è già in perdita dell’1,14%, Londra -0,40%.

Ieri il Dow Jones ha perso lo 0,99% a 42.579 punti, l’S&P500 ha registrato un -1,78% a 5.739 punti, il Nasdaq -2,61% a 18.069 punti. Stesso andamento al ribasso anche per la Borsa di Tokyo, che chiude con un ampio segno negativo: -2,17% a 36.887 punti.

Spread Btp-Bund oscilla ancora, e alle 9.12 segna un +3,30% a 110 punti. Il Rendimento BTP a 10 Anni sfiora il 4%, il Rendimento BUND a 10 Anni si attesta al momento a 2,84% mentre i prezzi dei titoli crollano e avvantaggiano solamente i nuovi investitori. Nell’arco di una settimana, la quotazione del BTp a 10 anni ha ceduto il 3,9%.