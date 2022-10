Sembra facile per qualcuno, ma non è così. Cucinare la pasta al sugo, ad esempio, potrebbe farci commettere degli errori. Così come cucinare il coniglio, il pesce in padella, il polpo, le zucchine, le melanzane.

Ogni piatto nasconde una insidia. Soprattutto se non sappiamo cosa cucinare quando ci annoiamo, piove, abbiamo ospiti. Rischiamo di farlo controvoglia e questo, poi, finirà, nel bene e nel male, nei piatti. Considerando, poi, le bollette raddoppiate e in aumento e la spesa economica settimanale con 50 euro impossibile, gli alimenti vanno trattati con attenzione.

Il rincaro dei prezzi delle materie prime ha fatto aumentare il costo degli alimentari 2022

Sprecare cibo è sbagliato da sempre, ma a maggior ragione ora che l’aumento dei prezzi alimentari 2022 è stato sensibile. Insomma, prima di preparare un piatto apparentemente facile, facciamo una grande attenzione.

Magari siamo di quelli che si ingegnano su come risparmiare in casa con i consigli della nonna. Che usano aceto e limone contro le formiche e zanzare invece degli insetticidi, per risparmiare. O che utilizzano bicarbonato e aceto per pulire il forno. Va benissimo risparmiare così, ma poi non dobbiamo vanificare tutto cucinando male.

Eliminare il sapore dell’aglio si può fare in questo modo

Se, ad esempio, abbiamo messo, per sbaglio, troppo aglio, non dobbiamo disperare. Imparare come togliere il sapore di aglio dal sugo è meno difficile di quello che potremmo pensare. Ad esempio, aggiungendo del prezzemolo, finiremo per stemperare il sapore dell’aglio.

Se, ad esempio, ci dà fastidio mettere l’aglio nel cibo, ma vogliamo dare sapore, potremmo bollirlo e poi ridurlo in un purè. C’è anche chi lo mette 60 secondi nel microonde con la funzione “scongela”. Oppure si potrà tagliarlo e lasciarlo in ammollo durante la notte, prima del suo utilizzo.

Come togliere il sapore di aglio dal sugo e altri errori da evitare in cucina

Quello di sbagliare la dose dell’aglio non è l’unico errore che potremmo commettere. Quante volte, nella fretta, mettiamo in frigo alimenti ancora caldi. Così facendo, però, alziamo la temperatura del frigorifero penalizzando gli altri alimenti. Lavare la moka del caffè con il sapone è un altro errore. Basta un poco di acqua ed è pronta per un nuovo utilizzo. Così come un errore è buttare via il vino aperto da giorni.

Salare l’acqua della pasta troppo presto è un errore. Non solo il sale deve essere proporzionato all’acqua, ma va messo solo quando questa inizia a bollire. Altrimenti, la pasta sarà troppo salata. Al limite, va bene metterlo anche a metà cottura della nostra pasta. Altro errore è scongelare cibo a temperatura ambiente. Invece, dovremmo mettere il cibo congelato in frigorifero e lasciargli fare il suo corso. O perderà di sapore.

