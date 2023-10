Quanto costa preparare questo piatto autunnale con i cavolini di Bruxelles

L’autunno è arrivato e anche in cucina è ora di cambiare menù. Alle semplicità estive adesso si potranno sostituire i sapori caldi e avvolgenti di piatti perfetti per il periodo freddo.

La stagione autunnale è appena iniziata e tutti coloro che amano trascorrere del tempo in cucina hanno già pronti nuovi piatti da portare in tavola per salutare il cambio di stagione. Non solamente un cambio in materia di abbigliamento o temperatura ma un vero e proprio mutamento in cucina. Nuovi ingredienti saranno protagonisti di questa stagione che sta per arrivare. Oggi si andrá a preparare questo piatto a base di canederli con cavolini di Bruxelles. Un piatto delizioso ma economico che ci permetterà anche di riciclare il pane raffermo che occupa la nostra dispensa. Come si scriveva, non ci vorranno moltissimi soldi per portare in tavola questo piatto super delizioso.

Quanto costa preparare questo piatto autunnale

Per preparare questo piatto, per prima cosa, bisognerà acquistare dei cavolini di Bruxelles, latte, formaggio, salame e prosciutto crudo. Si utilizzeranno poi del pane raffermo, uova, della farina e dell’aglio. Lavare accuratamente gli ortaggi ed eliminare la crosta del pane. Questo, poi, andrà lasciato ad ammorbidire all’interno di una ciotola per circa un paio d’ore. Nel frattempo cominciare a suddividere il prosciutto crudo e il salame a cubetti. Quando il pane apparirà sufficientemente gonfio bisognerà strizzarlo e messo a rosolare con una noce di burro e, se si vuole uno spicchio di aglio. Versare, poi, il tutto in una ciotola aggiungendo i salumi tagliati a cubetti, la farina, il formaggio e l’aglio. Formare delle palline di pane e cominciare ad occuparsi dei cavolini di Bruxelles. Scaldare il brodo da acquistare già pronto e mettere a cuocere i canederli. In un’altra parte di brodo far cuocere i cavolini di Bruxelles. Cuocere il tutto per un quarto d’ora e sistemarli in un piatto di portata. Potranno essere serviti con o senza il brodo. Una volta pronti suddividere nei diversi piatti e prepararsi a gustarne la bontà.

Quanto costa?

Come si scriveva in precedenza, preparare questo piatto non sarà molto costoso. Per prima cosa si potrà utilizzare del pane raffermo che già abbiamo in casa. I cavolini di Bruxelles costeranno circa 5 euro al kg, il brodo circa 2 euro come il prosciutto e 6 euro circa di salame. Quindi, sicuramente non una ricetta costosa. Ecco quanto costa preparare questo piatto autunnale.

