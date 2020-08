Bonus condizionatori: sconto fino al 50%. L’estate si fa sentire e il caldo inizia ad essere pesante. Ma la Legge di bilancio 2020 ha confermato il bonus condizionatori 2020. Il bonus condizionatori 2020 è un’agevolazione fiscale che spetta a tutti i soggetti che decidono di acquistare oppure sostituire i propri condizionatori con uno a pompa di calore a risparmio energetico come ad esempio classe A+++. Il bonus condizionatori 2020 spetta con o senza ristrutturazione. Clicca qui per saperne di più sul bonus ristrutturazione.

Lo sconto potrà essere usufruito anche da coloro che non hanno svolto nessun intervento di ristrutturazione edile, ma acquisteranno tale condizionatore per sostituire in modo integrale o parziale un impianto di climatizzazione invernale di classe energetica inferiore. L’acquisto, deve essere effettuato, entro il 31 dicembre 2020 mentre per i condomini si estende fino al 31 dicembre 2021. La detrazione è applicabile sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: climatizzatore a basso consumo energetico, deumidificatore d’aria e termopompa.

Bonus condizionatori: sconto fino al 50%

Lo sconto applicabile varia in base all’ambito dell’acquisto. Vi sarà uno sconto del 50% per coloro che hanno acquistato un condizionatore per una ristrutturazione ordinaria di casa o del condominio. Bonus del 50% per l’acquisto di un climatizzatore in classe energetica almeno A+ durante le ristrutturazioni straordinarie. E detrazione del 65% per coloro che acquisteranno un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire uno di classe inferiore.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come fare per averlo?

Successivamente all’acquisto, bisognerà indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’acquisto del condizionatore effettuato. La dichiarazione può avvenire o attraverso il modello 730 per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, oppure tramite il modello Unico in caso di possesso di partita IVA e per i disoccupati. Per non commettere errori occorre acquistare un condizionatore a pompa di calore a basso consumo energetico attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario e pagamento rateale tramite finanziamento. Non sono ammessi altre modalità di pagamento.