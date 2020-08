Negli ultimi mesi, l’Italia ha stanziato diversi bonus. Questi sussidi hanno lo scopo di aiutare diverse fasce della popolazione. A causa della pandemia, infatti, in molti si sono trovati in grosse difficoltà. Dunque, lo Stato ha optato per degli aiuti economici che potessero risollevare in parte l’economia italiana. Tra le novità di questo mese, troviamo anche il bonus casalinghe. Si tratta di uno di nuovi sussidi presentati in questi giorni. Il Decreto legge di agosto ne ha infatti chiariti molti. Noi di ProiezionidiBorsa vi avevamo già parlato qui delle novità previste. Ma, in questo articolo, vedremo più nel dettaglio un sussidio in particolare, ossia quello del bonus casalinghe. Ecco a chi spetta e come ottenerlo.

In cosa consiste

La notizia ha interessato migliaia di cittadini. Il bonus casalinghe, infatti, ha destato non poca curiosità. Saranno previsti 3 milioni di euro per il sussidio. La ministra per le pari opportunità Elena Bonetti ha messo in chiaro la situazione. Gli aiuti che verranno dati alle casalinghe dovranno essere monitorati. Cosa vuol dire? Che il denaro ricevuto non potrà essere speso a proprio piacimento. L’aiuto economico, infatti, dovrà essere investito in corsi di formazione e opportunità culturali. Si tratterà di un fondo per la formazione delle casalinghe, spiegandolo in termini più semplici.

Il bonus nasce infatti per livellare le opportunità culturali di chi lavora in ambito domestico.

Bonus casalinghe. Ecco a chi spetta e come ottenerlo

Per il momento non sono state fornite indicazioni specifiche. Se, infatti, è chiaro a chi sarà indirizzato e come dovrà essere sfruttato il bonus casalinghe, ci sono ancora delle questioni da chiarire. Prima fra tutte, quando il bonus entrerà in vigore. Per ora la data designata è il 31 dicembre 2020. Un apposito decreto ne spiegherà le modalità nel dettaglio. Come e dove fare le domande verrà comunicato, quindi, a breve.