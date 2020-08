Ecco perché bisogna continuare a investire su questo titolo azionario che negli ultimi anni ha sempre dato grosse soddisfazioni ai suoi azionisti.

La performance di Campari negli ultimi anni, infatti, ha sempre battuto sia il settore di riferimento che il mercato italiano. Ad esempio negli ultimi cinque anni chi ha investito su questo titolo ha guadagnato, tenendo conto dei dividendi, il 145,7%, mentre la media del mercato italiano ha perso il 7,4%. Anche nell’era covid-19 Campari ha fatto meglio della media del mercato italiano.

Basterebbe solo questo curriculum borsistico per giustificare un investimento sul titolo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Anche la reazione del business alla pandemia è stata molto buona. È vero che le vendite del gruppo dei beveraggi hanno subito una flessione dell’11,3% a 768,7 milioni di euro, ma i dati sono stati migliori delle attese.

Nonostante la pandemia dovrebbe essere un evento non ricorrente, il management della società sta mettendo in atto tutto quanto necessario per affrontare al meglio una nuova ondata di contagi. Come ha dichiarato l’amministratore delegato di Campari

… stiamo accelerando i nostri programmi di trasformazione digitale ed e-commerce, rimanendo concentrati sulla nostra strategia di M&A e sfruttando la forza e la resilienza dei nostri brand e della nostra organizzazione per continuare a perseguire una crescita profittevole nel futuro.

Ecco, quindi, altri buoni motivi per continuare a investire sul titolo.

Ecco perché bisogna continuare a investire su questo titolo azionario: quando comprare secondo l’analisi grafica

Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 7 agosto a 8,499€ in rialzo dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e la chiusura del 7 agosto ha dimostrato ancora una volta la forza del titolo che ha chiuso sopra l’importante resistenza in area 8,4821€. A questo punto ci sono tutti i presupposti per una continuazione al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una nuova chiusura, confermata nelle sedute successive, sotto area 8,4821€ potrebbe far precipitare le quotazioni.

Time frame settimanale e mensile

Nel medio/lungo termine tutto procede come da copione con le quotazioni che viaggiano al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Vogliamo solo far notare che sul settimanale la massima estensione del rialzo “dista” solo poco più del 10%. Lo scenario più probabile, quindi, potrebbe essere quello che vede il raggiungimento di area 9,1€ prima di un ritracciamento fino in area 8€ e successiva ripartenza verso area 14€.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per portare a casa ottimi guadagni.

Approfondimento

I mercati americani rompono gli indugi e accelerano al rialzo: dove sono diretti?