Sono anni ormai che i bonifici si effettuano soltanto digitando il codice IBAN del beneficiario. Il codice IBAN è personale ed è composto da una sequenza alfanumerica di 27 caratteri.

Nel caso non si sia in possesso di questo codice, attraverso un complesso processo, lo si può recuperare conoscendo l’Istituto Bancario e il numero del conto del beneficiario.

Oggi volevamo parlarvi, invece, della possibilità di effettuare un bonifico senza conoscere il codice Iban, ecco come.

Infatti, molti dei principali Istituti Bancari hanno implementato una nuova funzione che permette di effettuare bonifici senza conoscere il codice IBAN del beneficiario. Un’unica limitazione è il massimale dell’importo che è di 250 euro.

La procedura per effettuare un bonifico senza conoscere il codice IBAN

La procedura è estremamente semplice. Il primo passo da fare è quello di scaricare l’applicazione che il servizio bancario mette a disposizione. Solitamente è gratuita.

Ora passiamo all’operazione da eseguire per effettuare un bonifico senza conoscere il codice IBAN.

Selezioniamo il contatto del beneficiario dalla nostra rubrica telefonica.

Se quest’ultimo è titolare di un conto bancario presso lo stesso istituto di credito, il bonifico verrà eseguito istantaneamente. Altrimenti, il destinatario riceverà un sms o una notifica whatsapp. A questo punto dovrà effettuare una semplice operazione per accettare la somma versata.

È anche possibile effettuare una richiesta di denaro utilizzando la stessa procedura. Selezioniamo, quindi, il nome dalla rubrica dei contatti. Inviamo, quindi, con un semplice click la richiesta via messaggio richiedendo una determinata somma di denaro. Il destinatario riceverà una notifica e potrà accettare o rifiutare il pagamento.

Ma le comodità di poter effettuare un bonifico senza conoscere il codice IBAN, non finiscono qui.

Questa nuova funzione ci viene incontro, ad esempio, in quelle situazione in cui c’è da dividere fra amici le quote di un regalo, o di un conto al ristorante. Ti basterà, quindi, inviare una richiesta ad ogni destinatario. Non dovrai preoccuparti di scambiare contanti o condividere i dati.

Non ti resta che informarti se la tua Banca di fiducia ha attivato questa nuova funzione.