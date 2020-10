Lunedì sera è andato in onda il Grande Fratello VIP, programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. Durante però la diretta h24 del GF VIP è apparsa sullo schermo una signora di nome Roberta. In serata infatti gli appassionati del programma televisivo avranno notato che su Mediaset Extra qualcosa di strano era successo.

Un fatto che è spopolato sul web. Praticamente durante la solita diretta dalla casa, è apparsa una signora vestita con un abito nero, adornato di foglie bianche, e sotto il mento una mascherina chirurgica. Tutti dunque si sono chiesti chi fosse questa donna. Una nuova concorrente forse? E invece no, abbiamo scoperto chi è Roberta, la signora che è apparsa al Grande Fratello VIP, e non è una nuova concorrente. Anche se dopo l’accaduto, il pubblico lo ha chiesto espressamente sui social.

Ma quindi chi è questa Roberta? Come è finita in TV?

Finalmente è stato scoperto chi è Roberta, la signora che è apparsa al Grande Fratello VIP. In realtà questa signora doveva comparire su un programma completamente diverso e che tratta temi completamente diversi. Nella clip andata in onda su Mediaset Extra, si vede la signora che sta dialogando con dei tecnici prima di andare in onda su qualche rete. Rete che sicuramente non è quella su cui è apparsa.

Dove doveva andare la signora?

La signora Roberta in realtà era in collegamento per il programma televisivo Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano. Fuori dal Coro è un programma che tratta temi del quotidiano, passando dai costi delle bollette fino ad arrivare alla pensioni, motivo per cui Roberta era lì. Infatti la signora era ospite del programma per discutere l’aumento delle pensioni, che però come dice la signora: “Questo mese non mi è stata aumentata la pensione. Ricevo i soliti 530 euro al mese”.

