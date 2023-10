Bomber, il giubbotto più trendy per l’autunno 2023: ecco dove comprare modelli favolosi a meno di 50 euro

Il giubbotto più trendy per l’autunno 2023-Foto da pixabay.com

Versatile, comodo e molto alla moda. Il bomber è un capospalla che non dovrebbe mai mancare nel nostro armadio. Ma dove puoi acquistarlo senza spendere una fortuna? E quali sono i modelli più belli per l’autunno e l’inverno?

L’autunno è arrivato già da qualche settimana ed è inevitabile non occuparsi del cambio di stagione. Arrivederci costumi, t-shirt, pantaloncini e ben tornati blazer, cappotti e maglioni pesanti.

È vero il cambio di armadio, spesso è noioso e faticoso, ma è anche un momento importante per fare spazio nei cassetti e decidere cosa tenere e cosa dare via.

Non indossi un capo da molto tempo? Non sai mai come abbinarlo? È stato un acquisto sbagliato e giace sul fondo del cassetto da anni? Allora è proprio arrivato il momento di sbarazzarsi di questi indumenti. Puoi regalarli a qualche amica, venderli, oppure donarli alle persone più bisognose.

Il cambio stagione permette anche di rinnovare il guardaroba e fare nei nuovi acquisti.

Bomber, il giubbotto più trendy per l’autunno 2023: caratteristiche principali

Dando un’occhiata alle riviste e spulciando sul web vediamo che per la stagione fredda, la moda, ci regala tantissime novità, ma anche interessanti ritoni.

Parlando di capispalla, non solo l’intramontabile blazer e la giacca di pelle ma anche il bomber, il giubbotto più trendy per l’autunno 2023.

Un capo creato inizialmente per i piloti militari, ma che poi è diventato un vero e proprio must have.

Spalle e maniche oversize, chiusura frontale con cerniera o bottoni, elastico in vita e ai polsi. Queste sono le principali caratteristiche del mitico bomber.

Una giacca vintage che puoi trovare in diversi tessuti: pelle, similpelle, nylon, pelliccia, velluto, felpa, ecc.

I modelli più trendy a meno di 50 euro

Ma dove trovare i bomber a meno di 50 euro? Diamo un’occhiata da Zara. Ecco a tua disposizione tantissimi modelli, colori e tessuti. Ad esempio, il giubbotto bomber effetto scamosciato ha un costo di 39,95 euro. I colori disponibili sono nero ed Écru. Puoi trovare anche il bomber in finta pelle al costo di 49,95 euro.

Anche il sito H&M regala tantissime soddisfazioni. Ad esempio, l’azienda propone un bomber dalla linea ampia e in tessuto di feltro al costo di 49,99 euro. Puoi trovarlo in tre colori: grigio, grigio scuro e verde.

Se cerchi un bomber stile college, allora Terranova potrebbe aiutarti. Il giacchino college in felpa ha un costo di 39,99 euro. Mentre per il modello oversize imbottito, il prezzo sale a 69,99 euro.