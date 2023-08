Bilocali vicino al mare sotto i 60.000 euro: ecco dove acquistarli e fare un affare

Comprare una seconda casa al mare può essere un’opportunità da non perdere, sia per il tuo benessere che per il tuo portafoglio. Scopri quali sono le località dove puoi trovare bilocali al mare sotto i 60.000 euro e fare un affare.

Se ami il mare e sogni di avere una casa sulla spiaggia, la buona notizia è che non ti devi svenare per comprarla. Nei quasi 8.000 km di costa italiana, le offerte non mancano a prezzi alla portata di tutte le tasche. Comprare una seconda casa al mare può essere una scelta vantaggiosa, sia per il tuo benessere che per il tuo portafoglio. Ecco alcuni consigli per fare un buon affare e qualche esempio di immobile sulla costa sotto i 60.000 euro.

Perché comprare

Comprare una seconda casa al mare può portare dei vantaggi alla nostra salute ma anche la nostro portafoglio. Prima di tutto significa avere un luogo di riposo e di relax, lontano dallo stress e dalla routine della città. Puoi goderti il sole, il vento, il profumo del mare e la bellezza dei paesaggi. Inoltre, puoi praticare le tue attività preferite, come nuotare, fare surf, pescare o semplicemente passeggiare sulla spiaggia. Puoi anche invitare i tuoi amici o i tuoi familiari e condividere con loro momenti indimenticabili.

In località turistiche può anche essere un affare

Comprare una seconda casa al mare non è solo un piacere, ma anche un investimento. Una casa in località turistiche marinare può avere una crescita del valore immobiliare nel tempo maggiore che in altre zone. Infatti la domanda di seconde case al mare è in crescita. Se scegli bene la zona, la tipologia e lo stato dell’immobile, puoi sperare di rivenderlo a un prezzo più alto di quello che lo hai pagato.

Una seconda casa al mare in località turistiche può essere affittata e creare una fonte di reddito

Un altro vantaggio di comprare una seconda casa al mare è che puoi affittarla quando non la usi e creare una fonte di reddito aggiuntiva. Soprattutto se la tua casa si trova in una località turistica molto richiesta, puoi sfruttare i periodi in cui non la abiti per darla in locazione a turisti. In questo modo, puoi coprire le spese di gestione della casa e magari guadagnare qualcosa in più.

Bilocali vicino al mare sotto i 60.000 euro: un sogno realizzabile

Se pensi che comprare una seconda casa al mare sia un sogno irrealizzabile, ti sbagli. Ci sono molte offerte sul mercato che possono soddisfare le tue esigenze e il tuo budget. Per esempio, si può acquistare un bilocale al mare in buone condizioni anche con meno di 80.000 euro. Ecco alcuni esempi. Sulle portate immobiliare Case.it ad Alba Adriatica abbiamo scovato un bilocale di 50 metri quadri a 55.000 euro. La casa ha un terrazzino che si affaccia sul mare.

A Silvi Marina in provincia di Teramo, abbiamo scovato un bilocale di 45 metri quadri a 55.000 euro. L’appartamento, in buone condizioni, ha un terrazzo vista mare, che dista appena 300 metri. A Fermo, a Lido 3 Archi, è in vendita un bilocale di 55 metri quadri, con balcone vista mare a 35.000 euro. Invece sulla costa tirrenica, Rosignano Marittimo, si può acquistare un 2 vani di 40 metri quadri a 49.000 euro.

Una seconda casa per tutte le tasche

Questi sono solo alcuni esempi di bilocali vicino al mare. Ognuno può scegliere la zona di mare che preferisce e cercare una casa adatta alle sue esigenze e al suo budget.

Hai scoperto in questo articolo che comprare una seconda casa al mare è un sogno che può diventare realtà. Se ami il mare e vuoi avere un luogo dove rifugiarti dal caos della città, puoi approfittare delle opportunità di acquisto che il mercato offre. Ma il ragionamento vale per l’acquisto di una seconda casa ovunque, per esempio anche in montagna. Comprare una seconda casa tra i monti potrebbe rivelarsi una scelta azzeccatissima.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari delle zone indicate. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)