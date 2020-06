Billions, il potere è tutto il denaro che serve: perché non potete perdervi questa straordinaria serie sulla finanza. Probabilmente non basterebbe un lungo, lunghissimo articolo ad addentrarsi nei meandri di questa bellissima serie. E’ Prodotta da Showtime negli USA, in onda su Sky in Italia, ed è tutt’ora in corso, essendo giunta alla quinta stagione americana. Ma perché questa serie ha colpito così tanto, e non solo noi? Billions, il potere è tutto il denaro che serve: perché non potete perdervi questa straordinaria serie sulla finanza. Scopriamo i segreti della più bella serie sulla finanza di sempre.

Sarà perché i due protagonisti sono attori del calibro di Damian Lewis (quello di Homeland) e Paul Giamatti (quello di La Versione di Barney e In Viaggio con Jack). Forse sarà perché i comprimari sono caratteristi di assoluto valore con ruoli semplicemente spettacolari. Sarà perchè la tagline, il sottotitolo della serie è accattivante e veritiera (il potere è tutto il denaro che serve). Oppure sarà perché la strenua lotta tra il procuratore distrettuale interpretato da Giamatti e il gestore di hedge fund interpretato da Lewis è senza esclusione di colpi. O sarà perché per vincere questa lotta tutto, ma proprio tutto, è permesso e giustificabile. Sarà perché entrambi i personaggi nascondono oscuri segreti. Sarà perché tra i produttori e sceneggiatori c’è uno dei più famosi giornalisti finanziari di Wall Street. E questa cosa dà una patina di veridicità al tutto.

Sarà per tutti questi motivi, ma realmente Billions è una serie stupenda.

Cruda come la vita, reale come il freddo di New York d’inverno, dove è ambientata.

Con momenti di tenerezza assoluta ed altri dove la cruda realtà morde con la forza di un lupo. E l’uomo si mostra in tutta la sua bassezza. Ma, senza dubbio, come detto, il vero segreto è che risponde perfettamente al breve sottotitolo che la delinea. Perché il vero motore di tutta la serie è la ricerca del potere, e ciò che con esso ne deriva. E non contano le bassezze che si sia disposti a fare pur di ottenerlo, il potere. Conta solo averlo. E conta solo poterlo esercitare, quando è necessario. E magari anche quando non lo è, così, solo per ricordarlo a quelli che non lo hanno.

Una serie che non dimenticherete, se avrete voglia di guardala. Tutte le 4 stagioni finora trasmesse in Italia (la quinta è iniziata da due giorni…) sono disponibili in DVD, per chi non avesse la piattaforma dove viene trasmessa, e ad un ottimo prezzo. Fidatevi: guardatela. non rimarrete affatto delusi.