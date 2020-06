Non vedevate l’ora che iniziassero i saldi? Forse abbiamo una brutta notizia. Quest’anno, infatti, le cose andranno un po’ diversamente. Se siamo abituati ad avere i saldi a luglio, l’estate 2020 porta con sé una sorpresa. E questo soprattutto a causa della grave situazione che l’Italia sta affrontando. L’epidemia ha scombussolato un po’ tutto. E lo ha fatto anche sulla vita economica. Dunque, quando iniziano i saldi estivi 2020? Quest’anno le cose saranno diverse.

Per la prima volta ci sarà un’unica data per tutta l’Italia. Il giorno di inizio saldi sarà il 1 agosto. Si è deciso di posticipare l’inizio dei saldi per un motivo ben preciso. In questo modo, infatti, i negozi potranno recuperare alcuni guadagni persi a causa della chiusura forzata. È stata la Conferenza delle Regioni, presieduta dal Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a decidere questa data.

Se quindi lo scorso anno avevamo visto i saldi sulle vetrine dal 6 luglio, quest’anno dovremo pazientare. Ma il motivo è più che valido, dunque basterà adattarsi ai nuovi tempi.

C’è però una buona notizia. Dato che i saldi inizieranno così tardi, saranno prolungati probabilmente fino ad ottobre. Quindi, nessuna paura. Ci sarà tempo per fare i nostri acquisti!

Ci saranno delle eccezioni?

È possibile che però, come per ogni situazione, anche in questo caso ci saranno delle eccezioni. Qualche regione, infatti, potrebbe decidere di iniziare i saldi prima. E dunque non è escluso che i negozi di alcune aree di Italia proporranno i saldi già da luglio. Ma, se volete essere sicuri, potrete intanto sfruttare alcuni sconti altrove. Se avete notato, già alcuni siti online hanno applicato i saldi. Gli sconti, infatti, sono previsti su diversi negozi virtuali.

Dunque, niente paura. Se proprio non ce la fate e volete iniziare degli acquisti scontati, potrete rivolgere le vostre attenzioni online. Pazientate ancora qualche settimana, e i saldi saranno accessibili anche nei negozi reali!