No, quello spicchio d’aglio nero che vedete non è assolutamente andato a male! Si tratta, invece, di aglio nero. Ne avete mai sentito parlare? In Italia non è arrivato molto tempo fa, eppure sta già raccogliendo tantissimi consensi. Sembra proprio che tutti vogliano averne almeno un po’, e questo perché ha dei benefici per il nostro organismo inaspettati!

Cos’è l’aglio nero?

Il colore molto particolare è dovuto al processo di fermentazione naturale. Come conseguenza, il sapore che ha è meno forte rispetto all’aglio comune, ma le proprietà aromatiche rimangono le stesse. Il più grande vantaggio? Grazie alla fermentazione, l’aglio nero risulterà senza odore. Anche il sapore sarà diverso. Non rimarrà nella vostra bocca, infatti, quell’odore intenso a cui siamo abituati. Questo perché, durante la fermentazione, perde l’allicina. Questo antibatterico, che si trova nel bulbo, è quello che dà all’aglio comune quell’odore e sapore intensi!

Non si tratta di una varietà che si trova in natura. L’aglio nero si ottiene con il procedimento cui accennavamo prima. I bulbi vengono messi in un ambiente umido per 30 giorni, e poi lasciati ossidare per altri 45. Il risultato? Spicchi neri e morbidi che hanno il doppio degli antiossidanti dell’aglio comune.

Tutti i benefici

Oltre a contenere il doppio degli antiossidanti dell’aglio comune, l’aglio nero ha molte altre proprietà. Infatti, è ricco di proteine, calcio e fosforo. In più, previene l’invecchiamento cellulare. E, come se non bastasse, riduce anche l’affaticamento!

Può essere usato contro il mal di denti e le infezioni e come un potentissimo antibiotico naturale.

In più, non dimentichiamoci della cucina. Sono tanti gli chef che sfruttano il suo sapore così delicato ma deciso. E si può davvero utilizzare in tantissimi piatti. Il fatto che il suo sapore non sia intenso come quello dell’aglio bianco, permette nuovi esperimenti culinari!

Dunque, un elemento più che salutare questo aglio nero. Ecco perché tutti lo vogliono! Lo avete mai provato? Se non lo avete ancora fatto, pensiamo davvero sia arrivato il momento di comprarne un po’!