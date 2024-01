Il rinnovo del contratto, con la fumata bianca arrivata all’ARAN porta in dote arretrati super e un buon aumento di stipendio. Dopo la firma per il rinnovo del contratto 2019-2021 per dirigenti medici e sanitari arrivano importanti novità sullo stipendio.

E per 135.000 lavoratori del comparto sanità, quasi 300 euro di aumento di stipendio (si tratta degli aumenti medi) ed arretrati fino a 10.000 euro lordi. Inevitabile diremmo visto che si tratta di un contratto che da 3 anni risulta scaduto, a tal punto che presto ci sarà bisogno di riaprire le trattative per il triennio successivo.

Aumenti di stipendio personale medico e sanitario

Ben 300 euro al mese in più per dirigenti medici e sanitari dal rinnovo del contratto dopo la firma definitiva all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). L’aumento sarà corrisposto già con la mensilità di gennaio, mentre per gli arretrati probabilmente sarà marzo il mese a partire dal quale i diretti interessati riceveranno questi aumenti (anche se qualcuno parla di febbraio come mese di inizio).

Ben 300 euro al mese in più e arretrati da 10.000 euro, rinnovo super per il contratto di questi lavoratori

Nello specifico, l’aumento medio che percepiranno i lavoratori sfiora i 300 euro (esattamente 289 euro al mese in più al lordo delle tasse). Un incremento di stipendio variabile in base al livello del lavoratore interessato. E variabili saranno anche gli arretrati (tra 6.000 e 10.000 euro lordi). Cifre importanti per dirigenti sanitari e medici ma non finisce qui. Perché nel nuovo contratto sottoscritto da ARAN e sindacati di categoria, ci sono altre novità. Nasce una indennità specifica per soggetti diversi dai medici, una nuova indennità di specificità sanitaria oltre a quella di pronto soccorso. Rientrano tra le novità anche il lavoro agile e da remoto, il recupero delle ore in più lavorate oltre le 34 ore, ferie e permessi a recupero delle ore in più di lavoro effettuate ed il taglio di guardie, reperibilità e servizio esterno.