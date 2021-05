Bellezza, valori e grande umiltà, la chiave del successo del supermodello italiano Fabio Mancini

Chi nella vita non vorrebbe avere successo! Ognuno di noi ha le sue ambizioni, i suoi sogni! E quando questi si realizzano la vita assume un sapore diverso.

A volte il successo ci stravolge e non sempre in positivo. Altre ci rende migliori rispetto a ciò che già eravamo.

È il caso di Fabio Mancini, volto iconico della maison Giorgio Armani, dove ha fatto la storia con record su record.

Dotato di una bellezza irresistibile, con i suoi modi gentili conquista la gente! È apprezzato dai giovani che ne prendono spunto, ma anche da persone di diverse generazioni.

È un ragazzo che si è costruito da solo, che ha saputo superare tante difficoltà nel suo percorso di vita. Ma è anche colui che è stato poi travolto da un successo inaspettato, arrivato per caso e che lo ha reso ancora migliore dell’uomo che già era.

Nonostante la fama internazionale, Fabio ama stare in mezzo alla gente senza dimenticare le sue radici, unendo momenti di filantropia a momenti di vita vissuti con le persone a lui care.

La sua bellezza da urlo ben si fonde con la sua umiltà ed il suo altruismo, rari nella nostra società, ancor di più nel suo mondo!

Ma andiamo a conoscerlo più da vicino

Fabio Mancini nasce in Germania nel 1987, da madre italo-indiana e padre italiano. Cresce a Milano dove la vita per lui è tutt’altro che facile. I genitori si separano e lui deve ad un certo punto prendere la vita in pugno. “Era difficile arrivare a fine mese…non mi potevo permettere nulla!” ha raccontato in tante sue interviste.

Ma poi la grande occasione!

Un giorno per le strade di Milano, un agente di moda, che era in contatto diretto con la maison di Giorgio Armani, lo nota e lo ferma. Fabio afferma di non essere un modello e di non avere nulla a che fare con quel modo. Lascia comunque il suo recapito ma mai avrebbe immaginato che di lì a poco, sarebbe stato ricontattato per incontrare Giorgio Armani. Il re della moda italiana appena lo vede, gli conferma che farà parte di due sfilate di Emporio Armani e Giorgio Armani.

Quelle due sfilate saranno solo l’inizio di una escalation di successi!

Fabio si ritrova catapultato dall’oggi al domani in una realtà quasi fantastica, a calcare le passerelle della moda internazionale.

Armani diventa per lui un secondo padre.

Il connubio tra i due dura da oltre 12 anni.

Bellezza, valori e grande umiltà, la chiave del successo del supermodello italiano Fabio Mancini

Quando bellezza e umiltà si fondono a perfezione il successo è grandioso! Se volessimo elencare i successi di questo ragazzo ed i riconoscimenti avuti nel mondo della moda, ce ne sarebbero da scrivere di pagine.

Ma ci sarebbe tanto da scrivere anche sul suo lato più umano, ancor più bello del suo splendore estetico.

Fabio è un ragazzo che non ha mai dimenticato le sue origini. Appena può corre dal nonno a Castellaneta, in Puglia! È lì che i ricordi dell’infanzia e la presenza del nonno gli fanno assaporare attimi di felicità!

E se si torna in Puglia, non si può certo ripartire senza fare prima un salto ad Acerno. In questo piccolo paesino, in provincia di Salerno, vive da anni, sposato con una donna del posto, un fratello del papà di Fabio! A casa degli zii e con amici del posto, ama trascorrere le giornate all’insegna della semplicità! Qui è amato da tutti e non solo per la sua fama, ma soprattutto per la sua semplicità, per la sua umiltà, per il suo esserci sempre e senza pretendere nulla in cambio.

Ecco il suo lato più intimo e ancor più bello della sua iconica bellezza

La beneficenza si fa e non si dice! Questo il motto che rappresenta Fabio Mancini.

Se c’è da dare, se c’è da presenziare, se c’è bisogno di lui … Fabio c’è! Pronto a porgere una mano al prossimo.

Questo il suo lato più intimo, che tutela da sempre. A differenza di tanti suoi colleghi e star dello spettacolo, che invece non esitano a sventolare tutto sui social network.

Oltre a tutelare la sua sfera privata, Fabio ama stare con la gente comune. Ama posti che nulla hanno a che vedere con il lusso sfrenato che ben potrebbe permettersi. A lui, che ha calcato il red carpet di Venezia, basta mangiare un panino insieme agli amici di sempre.

Oppure stare sul bordo di una piscina comunale che più spartana di come è, non potrebbe essere. O ancora camminare per le strade di un paesino ove non c’è nulla, ma proprio nulla di sfarzoso.

C’è però la gente vera, quella che lotta tutti i giorni per andare avanti. Ed è a quelle persone che Fabio lancia il suo messaggio più bello: dimostrare di avercela fatta!

Se si fanno cose positive prima o poi qualcosa torna. Fabio con la sua positività e il suo altruismo ineguagliabili è un esempio per tutti quelli che nella vita lottano e si pongono degli obiettivi.

Crederci sempre…prima o poi qualcosa torna!

È giusto quindi affermare che bellezza, valori e grande umiltà sono la chiave del successo del supermodello italiano Fabio Mancini

Approfondimento

Per leggere tutti gli articoli dell’autore Maria Carmela Malangone ecco il link