Lo spazio al rialzo per le azioni IREN è ancora ampio-Foto da pexels.com

Al termine di una seduta dove i tori l’hanno fatta da padrona, abbiamo registrato un bel segnale di acquisto per le azioni IREN. Le quotazioni, quindi, potrebbero continuare a salire. D’altra parte, per gli analisti le quotazioni scontano un importante sottovalutazione.

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni IREN sono molto ben viste dagli analisti che hanno un rating medio Compra Adesso. Sui cinque analisti che si occupano del titolo, infatti, ben 4 danno questo rating.

L’ottimismo sul titolo si evince anche dai target di prezzo. Il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 35%. Anche nel caso più pessimistico, però, la sottovalutazione rimane interessante ed è stimata essere intorno al 16%. Nel caso più ottimistico, invece, la sottovalutazione sale a oltre il 50%.

La distribuzione dei dividendi

Come si vede dal grafico la distribuzione del dividendo per azione è stata molto stabile nel corso degli ultimi anni. Anzi, è leggermente cresciuta. Di pari passo, poi, è cresciuto anche il rendimento del dividendo che, allo stato attuale, è stimato essere superiore al 6%.

È interessante notare che, nonostante un leggero nel corso degli ultimi anni, il pay out di IREN si mantiene su livelli accettabili.

Bel segnale di acquisto per le azioni IREN: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 31 ottobre a quota 1,889 € in rialzo del 3,73% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e tra poco potrebbe scontrarsi con un livello molto importante, anche dal punto di vista psicologico, che passa per area 2,000 €. Oltre questa resistenza le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,803 €.

