Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Eh si, qualcuno deve sempre pagare il conto, deve pagare le perdite, deve pagare lo scotto. Come diceva Totò, in un celebre film: “ e io pago…”. Quindi, che si fa? pensa il Governo? Che si fa, pensano gli Enti Locali? Ebbene, qualcuno dovrà pur pagare ed è giusto che paghino i più abbienti. Quindi, vediamo come procede la riforma fiscale: “Bastonate ai proprietari di immobili! Tolgo la Tasi metto la tassa, aggiusto la somma. Pagate!” Insomma, l’eliminazione della Tasi, ha indotto i Comuni a dover ripensare alle tasse e al loro ammontare per far quadrare i conti. E quindi, cosa si è fatto? Se si va ai dati numerici, si ci accorge che l’IMU è stata aumentata in circa la metà dei Comuni italiani. Sicchè, circa 3.775 Comuni hanno aumentato l’aliquota ordinaria, e 4.029 hanno ritoccato anche quella relativa all’abitazione principale. Questo è risultato dai dati statistici.

Questi gli eventi

Quindi, considerato che i Comuni in Italia sono poco meno di 7.900, la variazione della tassa sulla casa ha interessato, la metà degli Enti Locali. A chi dare la colpa? Qualcuno direbbe che facendo il gioco delle tre carte nessuno vince. Cioè, se tolgo la Tasi, chi rimpiazza il buco? Quindi, la colpa va alla riforma dei tributi comunali, che previde la cancellazione della Tasi, per creare una tassa unica sulla casa. In definitiva, la coperta si è accorciata a causa della riforma e si è dovuta aumentare l’IMU. In questa situazione di emergenza sanitaria, poi il colpo è stato ancora più forte.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Si, perché sia per i privarti che per gli stessi Enti Locali, la chiusura ha comportato perdite economiche di rilevante entità. A ciò aggiungasi la proroga di tutti i pagamenti. Infatti, il differimento al 31 ottobre per il pagamento delle imposte, ha fatto slittare la chiusura dei bilanci preventivi e delle delibere sui tributi al 30 novembre. Da qui, lo spostamento al 16 dicembre per il pagamento dell’imposta IMU. Insomma, in qualunque modo la si voglia spiegare, la conclusione (e il correlato messaggio ai proprietari di immobili) è la seguente. Bastonate ai proprietari di immobili! Tolgo la Tasi metto la tassa, aggiusto la somma. Pagate!