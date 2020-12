Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non sono rare le truffe telefoniche e i messaggi tranello che hanno lo scopo di mettere nel panico con minacce di addebito. Infatti, è davvero comune ricevere sul proprio telefono degli SMS che fanno credere che il credito sul telefono sia per essere svuotato. Il caso che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo presentando oggi, però, è davvero particolare. E non ha nulla a che fare con le truffe. Infatti, se si riceve un messaggio sul cellulare che minaccia di svuotare il conto telefonico, ecco cosa sta accadendo in realtà.

Ricevere un SMS strano potrebbe nascondere in realtà un motivo del tutto inaspettato

Con la tecnologia e le nuove mode, è davvero facile incorrere in truffatori e malintenzionati. I nostri Esperti, per esempio, ne hanno già parlato in questo articolo, sottolineando come un messaggio WhatsApp potrebbe essere una vera truffa. Nel caso che stiamo affrontando oggi, invece, le cose stanno diversamente. In tantissimi, infatti, quando inviano un SMS a un contatto presente nella propria rubrica, stanno ricevendo una risposta piuttosto ambigua. Il messaggio in questione è molto chiaro: “Errore di servizio 305. Il messaggio non è stato inviato. I prossimi messaggi verranno addebitati fino all’esaurimento del conto telefonico”.

Questo messaggio segue la nuova moda che gira sul web, perciò niente paura

Se si dovesse ricevere questo messaggio, non bisogna farsi prendere dal panico. Infatti, questa è una delle nuove tendenze che gira sul web negli ultimi tempi. Si tratta di un trucco utilizzato da tantissimi per non ricevere più messaggi indesiderati. Dunque, per evitare che la persona non gradita invii altri SMS, si copia e incolla questo messaggio, così da mettere paura e chiudere la conversazione per sempre.

Dunque, se si dovesse mai ricevere un messaggio sul cellulare che minaccia di svuotare il conto telefonico, ecco cosa sta accadendo. Non si tratta di una truffa, ma di un semplice modo per evitare contatti con persone che non si vogliono sentire.