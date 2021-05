Sembra davvero strano, ma dopo aver letto questo articolo non ci sarà più bisogno di rivolgersi a un negozio di giardinaggio per recuperare dei fertilizzanti. Nel nostro giardino, infatti, ci sono molti scarti che possono essere riciclati per le più svariate funzioni. Una in particolare: la produzione di fertilizzanti e pesticidi che possono essere realizzati con qualunque sostanza recuperata in giardino, purché sia organica. Una tecnica 100% green, perché, attraverso il riciclo, si riduce la quantità di plastica. Inoltre, producendo in casa i fertilizzanti si riduce la quantità di carbonio presente nell’aria, derivante dalla combustione e dal trasporto dei prodotti. Nelle prossime righe presenteremo, infatti, una ricetta per produrre prodotti artigianali che favoriscono la salute di piante, verdure, ortaggi e anche fiori.

Basterà raccogliere questa erba per realizzare un fertilizzante fatto in casa efficace e a costo zero e aumentare il raccolto dell’orto

Sì, perché nel proprio giardino cresce una pianta che è un toccasana per far crescere orti e giardini rigogliosi. Si tratta della consolida maggiore, una pianta perenne che cresce praticamente ovunque. Si riconosce per le sue foglie rigogliose, grandi e verdi da cui si estrae un liquido ricco di potassio, un alleato fedele per fiori e frutti. Se non è presente in giardino in forma spontanea, è possibile anche piantarla. Ma attenzione! La consolida maggiore si propaga facilmente, quindi meglio optare per una varietà che non produce semi in grado di non attecchire.

Come preparare il fertilizzante di consolida maggiore

Per preparare un fertilizzante in modo artigianale sarà necessario raccogliere le foglie giovani di consolida maggiore, che dovranno avere una lunghezza di 20 – 30 cm. Le foglie devono essere fresche, in quanto rischiano di fermentare se conservate troppo a lungo e tagliate a circa 5 cm di distanza dal suolo. Il consiglio è di indossare guanti e maglie a manica lunga perché le sue superfici ispide delle foglie potrebbero irritare la pelle. Dopo aver tolto i gambi fibrosi, le foglie dovranno essere posizionate in un secchio a tenuta stagna.

Le foglie dovranno essere pressate, così da poterne inserire il più possibile: più foglie ci sono, più il fertilizzante sarà ricco di sostanze nutritive. Posizionare uno o due mattoni in cima alla pila di foglie e poi riempire il secchio di acqua fino a coprire tutte le foglie. Il secchio dovrà essere coperto (la macerazione crea cattivi odori) e posizionato in un luogo all’ombra per almeno 4-5 settimane. Quando le foglie si saranno decomposte in un fango marrone, il fertilizzante potrà essere travasato in bottiglie da conservare in un luogo fresco e buio.

