Il titolo di un libro dell’etologo olandese Frans de Waal è “Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali?”. Lo studioso sostiene che non è possibile per noi esseri umani comprendere l’intelligenza animale se usiamo le nostre categorie di intelligenza.

Intelligenza umana VS intelligenza animale

I diversi animali hanno ovviamente diverse intelligenze. Ad esempio cani e cavalli sono in grado di “leggere” il linguaggio non verbale del corpo. Certi tipi di primati, invece, hanno una migliore memoria fotografica di quella umana, e ricordano lunghe sequenze di numeri.

Questa differenza dipende dall’attività legata alla necessità di sopravvivenza che l’animale ha dovuto sviluppare. È naturale, quindi, che una tigre non sappia contare fino a 10, perché questa conoscenza non servirebbe alla sua sopravvivenza. Al contrario, a noi umani servirebbe a poco sviluppare la capacità di riconoscere suoni ed odori a grandi distanze e associarli a qualcosa.

Ecco spiegato perché molte volte non riusciamo a capire quanto intelligenti siano gli animali

Commettiamo un grave errore se decidiamo di utilizzare il concetto strettamente umano di intelligenza anche per gli animali. E forse non permettiamo loro di comunicarci appieno i loro stati d’animo. Così come per quanto riguarda i tanto discussi diritti animali, anche riguardo all’intelligenza la linea di confine potrebbe non essere così netta.

Nel mondo animale si parla spesso di empatia, però anche una sorta di razionalità non è assente.

Chi sapeva che alcuni tipi di piovra sono in grado di riconoscere i volti umani? Oppure che i corvi costruiscono piccoli “attrezzi”? E che ci sono certi topi che si pentono delle loro decisioni?

In questo senso, imparando dal famosissimo studioso inglese David Attenborough, sarebbe meglio rimanere aperti alla comunicazione spontanea ed empatica. Che cosa hanno da dirci gli animali? Cosa ci vogliono comunicare? Meglio provare a lasciare loro più spazio di esprimersi al posto di rinchiudere la loro essenza dentro nostre gabbie mentali.

