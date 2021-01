A tutti quanti capita di passare periodi di stress. Spesso ci si sente come se non si avesse più il controllo di nulla. Rilassarsi è quasi un’impresa impossibile, così come il volersi bene e il coccolarsi. Nei periodi di stress, inoltre, siamo solitamente di corsa. Ci pare quindi impossibile poter trovare del tempo per noi stessi.

Esistono però delle piccole azioni che possono aiutarci a stare meglio. Queste occupano davvero pochissimo tempo. Per metterle in pratica, infatti, dovremo fermarci solamente dai 30 secondi ai 30 minuti. Facendo almeno una di queste azioni ogni giorno potremo vivere più tranquilli. Infatti, bastano pochi minuti al giorno per stare meglio e vivere più sereni. Ecco come.

I trucchi per quando siamo di fretta

Possiamo fare una di queste azioni per stare meglio anche se siamo sempre di corsa e la nostra agenda è piena di impegni. Bastano infatti solamente 30 secondi. Semplicemente abbracciamo qualcuno a cui vogliamo bene e chiudiamo gli occhi. Mantenendo l’abbraccio per circa 30 secondi verrà rilasciata l’ossitocina, un ormone che aiuta il nostro umore.

Altrimenti teniamoci liberi per 5 minuti appena prima di coricarci nel letto. Sediamoci e facciamo una lista di tutte le cose che sono successe nella giornata per cui siamo grati. Se è un periodo no, possiamo anche fare una seconda lista in cui scriviamo 3 cose belle che abbiamo visto.

Per quando riusciamo a prendere più tempo per noi

Come abbiamo visto, bastano pochi minuti al giorno per stare meglio e vivere più sereni. Contemporaneamente ci sono altre piccole attività che possono migliorare il nostro umore. Queste occupano al massimo 30 minuti. Per esempio, possiamo leggere un bel libro per mezz’ora liberandoci di tutte le distrazioni digitali.

Se non piove, possiamo anche uscire e fare una passeggiata di almeno 15 minuti. Stare nella natura aiuterà a liberare la testa da tutti i pensieri. La meditazione, invece, è ottima per chi ama attività più statiche. 10 minuti al giorno aiutano a rilassarsi, stare meglio ed essere molto più sereni.