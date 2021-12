Lavare i vetri è sicuramente una delle incombenze domestiche più noiose a antipatiche a cui dobbiamo far fronte. Occorrono tanta pazienza e olio di gomito, ma spesso capita che, nonostante il nostro impegno, il risultato non sia impeccabile. I vetri rimangono opachi e, come se non bastasse, a vanificare i nostri sforzi, compaiono i tanto odiati aloni.

Abbiamo già precedentemente trattato l’argomento, suggerendo l’impiego di una soluzione naturale a base di amido di mais per ovviare al problema.

I vetri appannati: un inconveniente comune

Tuttavia, esistono altri fattori che concorrono a minacciare le vetrate, tra cui spicca l’umidità. Quante volte ci è capitato di notare le finestre appannate dopo aver stirato o esserci cimentati in fantasiose preparazioni ai fornelli?

La mossa più giusta e ovvia per evitare le conseguenze di questa reazione caldo–freddo consisterebbe nell’aprire le finestre.

Quando però è inverno e fa freddo, questa opzione non sembra più così ottimale e serve una valida alternativa. Ebbene, pochi lo sanno ma possiamo dire basta vetri appannati con un cucchiaino di questo comunissimo e insospettabile prodotto di bellezza.

La schiuma da barba

Sembra incredibile, ma il rimedio per non far appannare i vetri si nasconde nelle antine del nostro bagno: si tratta della schiuma da barba.

Al contrario di quanto si possa pensare, si tratta di un prodotto piuttosto versatile, che può trovare numerose applicazioni in ambito domestico.

Sarebbe sufficiente spruzzarne una piccola noce sul vetro e distribuirla in maniera uniforme. Dopo pochi secondi è già pronta per essere rimossa, utilizzando un panno di cotone o della carta da cucina.

Provare non costa nulla e, se riusciamo a conseguire il risultato sperato, possiamo ripetere l’operazione ogni qualvolta si rende necessario.

Se poi dovessimo essere sprovvisti della tradizionale schiuma commerciale o volessimo trovare un’alternativa, ecco la versione fai da te.

Naturale ed ecologica, potrebbe prestarsi altrettanto bene a contrastare l’umidità.

Possiamo anche semplicemente adibirla al suo uso comune, avendo l’accortezza di testarla prima su una piccola porzione di pelle per evitare irritazioni.

Schiuma da barba fai da te

Il procedimento è molto semplice: in una bacinella, amalgamiamo 50 ml di gel d’aloe vera, 100 g di burro di karité e un cucchiaio di olio d’Argan.

Come si può notare, sono tutti prodotti di bellezza che spesso abbiamo già in casa, in quanto solitamente impiegati nella beauty routine.

A questi, aggiungiamo 10 gocce di un altro ingrediente altrettanto comune: l’olio essenziale al rosmarino.

Non ci resta che mescolare fino a quando non avremo ottenuto il grado di cremosità della schiuma che più ci aggrada.