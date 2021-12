È finalmente iniziata per tanti appassionati la stagione dello sci. Chi ama la neve, la montagna e l’ebbrezza di un discesa, può già preparare i suoi attrezzi. In tante località gli impianti sono già aperti, pronti a ricevere turisti e appassionati, dopo le abbondanti nevicate del week end. Anche nel prossimo fine settimana è previsto l’arrivo di ulteriori fiocchi, così come durante il Ponte dell’Immacolata. Uno dei momenti sacri per gli sciatori, perché spesso rappresenta per molti il ritorno in pista dopo il lungo stop primaverile ed estivo.

Andiamo allora a scoprire insieme alcune delle località principali in cui godere della prima neve stagionale. Ovviamente le Alpi sono da sempre la destinazione più gettonata. Non sono da sottovalutare neppure gli Appennini, soprattutto per chi non ha la fortuna o i mezzi economici per sobbarcarsi una trasferta lunga.

5 straordinari posti dove andare a sciare e godere della prima neve nel week end in Italia

Iniziamo allora la nostra breve guida facendo un salto al Passo del Tonale. Sul confine tra Lombardia e Trentino, infatti, si possono trovare tanti chilometri di piste, adatti a tutti i tipi di sciatori. Dai principianti agli esperti, con una disponibilità assoluta ed efficiente di impianti di risalita. Seggiovie e funivie, qui, sono da top di gamma. Questo, oltre alla varietà di piste, permetterà di gestire un grande afflusso di persone anche durante il periodo Covid.

Un altro luogo storico per lo sci italiano è il Sestriere. Comune, con meno di 1.000 abitanti, diventato celebre grazie a Giovanni Agnelli che, nel 1930, lo costruì dal nulla, partendo da due alberghi, visibili ancora oggi. Il glamour degli anni Sessanta e l’arrivo della Coppa del Mondo di sci hanno fatto il resto. Oggi, alle porte di Torino, è ancora una delle località più rinomate e servite dell’intero arco alpino.

Passiamo da ovest a est e arriviamo alla Val Gardena. Qui basterebbe solamente citare un nome. La mitica pista Saslong, dove ogni anno va in scena una delle più belle discese del mondo. Un tracciato storico che è la punta di diamante di un luogo sacro per lo sci italiano. Conosciuto e frequentato dai turisti di tutto il mondo, questa valle nel cuore delle Dolomiti offre tantissime possibilità anche agli sciatori della domenica. Uno dei comprensori sciistici più belli del pianeta, dove è possibile cimentarsi su tantissimi chilometri di piste, circondati da montagne di bellezza incredibile.

Dalle Alpi agli Appennini

Se è vero che le Alpi sono impareggiabili sotto molti aspetti, non trascurabili sono però anche gli Appennini. In particolare ci sono mete ambite da tanti appassionati. Una di queste è Roccaraso, in Abruzzo, in provincia de L’Aquila. Qui, dal 2 dicembre, apriranno gli impianti, su piste già abbondantemente innevate. Due nuove e moderne cabinovie saranno inaugurate per l’occasione. Quella di Pallottieri, pronta dalla stagione scorsa, ma bloccata dal Covid e quella di Monte Pratello, nuova di zecca, che è stata terminata durante l’estate.

Infine, ecco il Terminillo. Quella che viene comunemente chiamata la montagna di Roma, distando solamente 100 km dalla capitale. In provincia di Rieti, è uno dei luoghi storici dello sci per chi vive in centro Italia. A fronte di piste notevoli, purtroppo, le strutture appaiano non all’altezza della situazione. Molti progetti sono in cantiere per cercare di migliorare la situazione. Si spera che una positiva stagione possa accelerare le pratiche e restituire al Terminillo la fama che merita.

