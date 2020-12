Come sappiamo non tutti amano le piante. Molte persone inoltre fanno molta fatica a prendersene cura per mancanza di tempo e di voglia. Sono pochi quelli che ci mettono dedizione e impegno e che ne fanno una vera e propria passione.

Quante volte abbiamo sentito dire che le piante o i fiori finti potrebbero essere la soluzione migliore per dare colore alla casa senza impegno? Chi però ha questa passione potrebbe rabbrividire solo all’idea. Non dimentichiamoci che le piante spesso riescono a dare allegria e colore alla casa e a rendere più confortevole un ambiente spento.

Chi si intende di questo argomento sa anche che le piante sono in grado di diffondere aromi molto piacevoli che diffondono in tutto l’appartamento. Ad esempio, basta solo una di queste 3 piante per avere sempre la casa profumata.

Lo spatafillo

Ad esempio parliamo dello spatifillo. Questa è una delle piante d’appartamento in assoluto più profumate della famiglia delle aaceae. Presenta foglie molto verdi che danno anche un tocco di colore alla nostra casa.

È una pianta adatta anche a chi non ama questo genere di hobby perché non richiede cure eccessive.

Inoltre fiorisce periodicamente diventando sempre più bella.

Il geranio odoroso e l’alloro

Parliamo poi del geranio odoroso. La sua particolarità sono i piccoli fiori bianchi, lilla o rossi che produce e che riescono a dare una piacevole armonia all’ambiente. Questa è una pianta particolare perché in base alle sue varietà potremo scegliere quella che più preferiamo per il nostro appartamento.

Ad esempio, il geranio odoroso “Prince of orange”, come dice il nome, emana un profumo d’arancio.

Il tomentosum invece rilascia un profumo fresco di menta, mentre il subliguasum si distingue subito per la sua fragranza alla fragola.

E infine l’alloro coltivato in vaso con il suo odore molto forte riesce a nascondere tutti i cattivi odori circostanti.

Perciò, basta solo una di queste 3 piante per avere sempre la casa profumata e fare bella figura con gli ospiti.