I 5 odori che i cani non riescono a tollerare

Come molti sanno, l’olfatto dei cani è molto più sviluppato del nostro. Basti pensare che tutti i cani si annusano per riconoscersi. Questo loro senso così sviluppato supera di circa 40 volte quello dell’uomo. Sono in grado di riconoscere odori a lunghe distanze che noi non riusciremmo mai a percepire.

Molti cani inoltre trovano piacevoli odori a noi totalmente sgradevoli.

Esistono però 5 odori che i cani non riescono a tollerare. Andiamo a scoprire quali sono.

L’olfatto canino

Questo organo di senso, nel cane, è caratterizzato da un numero altissimo di cellule che captano molecole presenti nell’aria in maniera molto precisa. L’uomo ne possiede solo 5 milioni.

Perciò è questo il motivo per cui i nostri amici a quattro zampe vengono utilizzati per scovare sostanze stupefacenti o ritrovare persone sotto le macerie.

Attenzione ai prodotti che utilizziamo in casa

Molti di noi non sanno che odori per noi molto gradevoli possono innervosire i nostri animali domestici.

Ad esempio, il cane non sopporta l’odore degli agrumi, mandarini, arance e limoni.

Percepisce le molecole che emanano come molto fastidiose per il loro olfatto.

Spesso può succedere che si irritino le sue vie olfattive.

Anche l’aceto, che viene spesso utilizzato come rimedio naturale per la pulizia della casa, dà molto fastidio al cane. L’aceto di mele però si consiglia spesso, anche dai nostri veterinari, per lavare il nostro cucciolo.

In questo caso, sarà necessario diluirlo con l’acqua o aggiungere lo shampoo per cani.

Anche il peperoncino ad esempio rientra tra gli odori che il cane non tollera. Può essere molto pericoloso perché c’è il rischio che le molecole liberate possano infiammare le vie respiratorie del nostro cucciolo.

È inoltre sconsigliato l’utilizzo dell’alcool per disinfettare le ferite dei nostri animali domestici. Anche questo prodotto potrebbe essere molto pericoloso. È sempre consigliato rivolgersi al veterinario per sapere quali sono i prodotti migliori da utilizzare.

Infine poniamo sempre molta attenzione ai prodotti per le unghie. Stiamo parlando dell’acetone e dei comuni smalti applicabili. È importanti tenere questi liquidi lontani dalle cucce e dai luoghi in cui i cani sono soliti sostare.

Ecco perciò quali sono i 5 odori che i cani non riescono a tollerare.