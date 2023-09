Ecco quanti soldi si spendono per preparare questi spiedini come contorno o secondo

In cucina come nella vita bisogna fare attenzione alle spese. Preparare questi spiedini favolosi è un buon modo per fare bella figura senza spendere un capitale.

Quando si cucina sono molti a fare attenzione ai costi. Infatti, se da un lato portare sempre in tavola delle novità è un pregio, dall’altra potrebbe costare molti soldi. Fare attenzione al costo dei prodotti che si portano in tavola è un modo per non rinunciare al gusto. Ovviamente sempre evitando di rinunciare alla qualità dei prodotti da portare in tavola. Oggi si andrà a vedere la preparazione di spiedini favolosi perfetti per essere utilizzati come contorno ma anche come secondo piatto leggero in famiglia o con gli amici. Questi spiedini sono davvero semplici da preparare e anche i più negativi in cucina potranno realizzarli senza eccessivi problemi. Oltre a vedere cosa ci serve e come si preparano, poi, si cercherà di capire quali sono i costi da sostenere per portarli in tavola.

Come preparare i più buoni di sempre

Per preparare questi spiedini che potranno essere serviti come secondo o come contorno si dovranno utilizzare pomodori, zucchine e carne di vitello. Tuttavia, il vitello potrà essere sostituito con del pollo. Quindi, per riassumere acquistare del vitello o del pollo, del pangrattato, dell’olio extravergine di oliva, dei pinoli e del formaggio. Sarà ottimo il caciocavallo ma si potrebbero anche utilizzare la scamorza o una mozzarella. Infine, pomodorini, capperi e olive per terminare la preparazione.

Come si scriveva in precedenza, la preparazione di questo piatto è davvero molto semplice. Per iniziare tagliare a fettine sottili il formaggio e lavare accuratamente gli ortaggi. Prendere, poi, le zucchine e spuntarle tagliandole, poi, a rondelle spesse. Ancora, in seguito prendere i pinoli e metterli a scaldare in una pentola antiaderente aggiungendo, in seguito, il pangrattato. Per preparare gli spiedini, poi, utilizzare degli stecchini per unire gli ingredienti. A questo punto infilare sui bastoncini i pezzi di carne di vitello o pollo da alternare con zucchine e pomodori. Il tutto da separare con i pezzi di formaggio. Da ultimo, poi, fare rosolare gli spiedini in una padella antiaderente fino a quando non saranno almeno leggermente dorati. Infine, prendere del vino bianco e aggiungerne qualche cucchiaio con il brodo per insaporire la carne. Un pizzico di sale e pepe prima di servire in tavola e voilà. Ma quanto ci costerà preparare questo piatto?

Ecco quanti soldi si spendono per preparare questi spiedini

Bisognerà acquistare il pollo o il vitello che costano, rispettivamente, 8 e 10 euro al kg circa. Per le verdure si spenderà decisamente meno, per i pomodori circa 3 euro al kg mentre per le zucchine circa

4 euro al kg. Da ultimo il formaggio da 15 euro al kg per il caciocavallo. Ecco quanti soldi si spendono per preparare questi spiedini.

