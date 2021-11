Le fughe sono quella parte delle piastrelle che dividono le mattonelle le une dalle altre, e possono essere presenti sia su quelle del pavimento che tra le piastrelle delle pareti.

Pulire le fughe delle piastrelle è un lavoro noioso ed estenuante, restare chini sul pavimento e strofinare fino a stancarsi non piace a nessuno.

Le fughe nere e sporche non solo sono brutte da vedere, ma sono anche ricettacolo di batteri e germi. Batteri muffa e sporco contribuiscono a rendere le fughe delle mattonelle nere e dall’aspetto trascurato.

Basta poco per eliminare batteri, muffa e sporco dalle fughe delle piastrelle con semplici ingredienti.

La cucina e il bagno sono le zone in cui si accumula la maggior parte del grasso e dello sporco tanto da diventare difficili da pulire. Il grasso si produce dal calore e dalla cottura dei cibi e per il vapore prodotto dall’acqua calda della doccia e del bagno.

Oltre ai detergenti specifici per pulire le fughe, ci vengono incontro dei metodi alternativi e degli ingredienti molto efficaci e naturali che tutti abbiamo in casa.

Se le fughe delle mattonelle non sono molto sporche possiamo pulirle con acqua calda, bicarbonato e uno spazzolino per strofinare.

Se al contrario ci troviamo di fronte ad uno sporco ostinato, procuriamoci questi ingredienti per procedere con la pulizia.

Ecco cosa occorre

a) 1 bacinella;

b) 1 bicchiere di acqua ossigenata;

c) 3 cucchiai di fecola di patate;

d) 1 spugna o uno spazzolino da denti;

e) detergente per pavimenti;

f) acqua tiepida;

g) aceto.

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti nella bacinella per avere un composto consistente. Con l’aiuto di una spugna o di uno spazzolino da denti strofinare le fughe e lasciare agire per un ora.

Trascorso questo tempo levare il composto con una miscela di acqua, detersivo per pavimenti e aceto di vino bianco.