Tra le attività che dobbiamo necessariamente svolgere almeno una volta alla settimana c’è quella di fare il bucato. Ciò vuol dire acquistare detersivi, smacchianti e ammorbidenti per poi metterli in lavatrice. Considerato che questi prodotti arrivano facilmente ai 3 euro al flacone, possiamo notare che si tratta di una spesa considerevole a seconda della frequenza dei lavaggi. E allora perché non provare ad alternare il loro utilizzo anche a metodi di pulizia naturali? Questi ci consentirebbero di risparmiare, ma non solo. Abbiamo anche la possibilità di riciclare i contenitori, invece di acquistare sempre nuova plastica. Senza contare che detersivi e ammorbidenti naturali hanno un impatto ambientale notevolmente basso.

Ora che abbiamo capito perché vale la pena provare anche i metodi alternativi e naturali per la pulizia del bucato, vediamo come metterli in pratica.

Basta questo semplice ingrediente per un bucato morbido e profumato che ci farà anche risparmiare

In un precedente articolo avevamo evidenziato il segreto naturale per risparmiare e pulire tutte le superfici della casa eliminando il calcare, analizzando i vari ingredienti a disposizione.

Fra questi ci sono sicuramente bicarbonato e aceto, colonne portanti dei metodi di pulizia naturali. Pochi però sanno che anche l’acido citrico può rivelarsi utile per smacchiare e sgrassare vestiti e zone della casa. Appare come una polvere bianca e la possiamo trovare in commercio online o in erboristeria a prezzi bassissimi.

Possiamo innanzitutto usarlo come smacchiante per pretrattare i capi prima di metterli in lavatrice. In uno spruzzino, mettiamo 25 g di acido citrico, circa 200 ml di acqua distillata e 4 gocce di un olio essenziale di nostra scelta.

Detersivo e ammorbidente a base di acido citrico

Poi, possiamo realizzare un detersivo sia secco che liquido utilizzando l’acido citrico. Per ottenere delle pastiglie per la lavatrice usiamo 275 grammi di bicarbonato, 25 di acido citrico, 2 cucchiai di sapone liquido di Marsiglia, 20 gocce di limone. Poi, aggiungiamo acqua demineralizzata quanto serve per poter compattare il composto formando delle palle più piccole del nostro pugno anche usando le mani. Lasciamole seccare all’aria e utilizziamole al prossimo lavaggio mettendole direttamente nel cestello.

Per ottenere un detersivo liquido, facciamo bollire un litro d’acqua e versiamoci dentro 100 grammi di sapone di Marsiglia grattugiato. Aggiungiamo 40 g di carbonato di potassio e, quando sarà completamente liquido, aggiungiamo 2 cucchiai di acido citrico o bicarbonato. Il composto deve essere denso ma non troppo, quindi possiamo aggiungere dell’acqua alla bisogna. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale ed ecco fatto. Per ogni lavaggio usiamo 30 ml della nostra soluzione naturale e profumata.

Concludiamo con l’ammorbidente, formato da 200 grammi di acido citrico, 2 litri di acqua distillata e qualche goccia di olio essenziale.

Abbiamo quindi visto che basta questo semplice ingrediente per un bucato morbido e profumato che ci farà anche risparmiare.

